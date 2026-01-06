Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大委任安思遠為商學院院長 許佳龍轉任協理副校長（學術發展）

教育新聞
更新時間：16:56 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:56 2026-01-06 HKT

香港科技大學今日（6日）宣布，委任安思遠（Prof. Frederik Anseel）為科大商學院院長，任期由2026年2月1日起生效。至於自2024年7月起擔任商學院署理院長的許佳龍，將轉任為科大協理副校長（學術發展）。

安思遠為全球前2%頂尖科學家

科大表示，安思遠曾任澳洲新南威爾斯大學商學院院長，在其領導下，該學院連續3年膺澳洲最佳商學院。他是組織領導、學習與回饋研究領域的知名學者，於比利時根特大學取得組織心理學博士學位，更獲史丹福大學評選為全球前2%頂尖科學家，並擔任7份國際期刊編委。

對於任命，安思遠表示，「我十分榮幸能在此關鍵時刻加入科大，期待與同仁攜手，進一步提升商學院的學術領先地位，拓展全球合作網絡，並培育學生成為在人工智能驅動的時代擔當重任的未來領袖。」

科大於2024年6月宣布，委任時任科大商學院院長譚嘉因為副校長（行政），由2024年7月1日起生效，許佳龍其後擔任商學院署理院長至今。科大表示，感謝許佳龍自2024年7月起擔任商學院署理院長，盡心服務大學，「在安思遠教授履任第六任院長之際，許教授將轉任為科大協理副校長（學術發展）。」

