將軍澳基德小學增設英語強化課程

為鞏固學生的英語水平，聖公會將軍澳基德小學由本學年起推行英語改革，包括為全校學生免費提供額外英語強化課程，並鼓勵學生完成課程後，參加托福（TOEFL）國際考試。該校新任校長鄺嘉文表示，整個英語改革計劃的目標是提升學生英語能力，預計每年開支近200萬元。

鼓勵參加TOEFL國際試

鄺嘉文稱，英語強化課程由校內4名外籍英語教師教授，共設10至12堂，依測題類型設計對應教材，加強學生的聽、說、讀、寫能力；校方亦鼓勵完成課程的小二及小三學生，參加TOEFL Primary國際考試，並於高小時繼續報考TOEFL Junior，成績達標者將獲頒「英語優秀獎學金」。另外，本學年起，該校英文科除一年級一半課時由外籍教師授課外，二年級英語課堂全由外籍教師教授，學校的課外活動也會融入英語學習。

近年來港就學的「人才子女」增加，鄺嘉文透露，校內逾一成學生屬非本地生，大部分插班入讀高小。校方為每名非本地生配對一名本地學生作「學習夥伴」，在課餘時間練習對話及作交流；亦為他們提供英語躍進支援計劃，包括進行每班約5至6人的「小班教學」等。

