浸大團隊於港珠水域發現兩軟珊瑚新物種

香港浸會大學的研究團隊在香港宋崗島和珠海黑洲島附近的岩礁海域，發現兩個全球首次被確認的軟珊瑚新物種，包括「雙形擬球骨針軟珊瑚」及「膨大擬柱軟珊瑚」，兩個新珊瑚物種分別隷屬「擬球骨針軟珊瑚屬」和「擬柱軟珊瑚屬」，是次發現令屬內物種各增至11個，當中雙形擬球骨針軟珊瑚更是首次在中國海域發現同屬物種。

釐清兩者進化關係

新發現的珊瑚物種「雙形擬球骨針軟珊瑚」。浸大提供

伸出觸手的「雙形擬球骨針軟珊瑚」。浸大提供

在海洋的新珊瑚物種「膨大擬柱軟珊瑚」。浸大提供

在實驗室的新珊瑚物種「膨大擬柱軟珊瑚」。浸大提供

由浸大生物系教授邱建文領導的團隊，自2023年起在香港宋崗島和珠海黑洲島附近的岩礁海域，水深約15至25米處採集了8個珊瑚樣本，並運用綜合分類學，即結合形態學和遺傳學資料以界定物種的方法，在這些樣本中鑑定出該兩個新物種。

其中，「雙形擬球骨針軟珊瑚」是在宋崗島外的海域發現，亦是首次在香港發現「擬球骨針軟珊瑚屬」物種。它呈鮮豔橙紅色，組成指狀群落，並有明顯的莖或有分枝，通常與其他珊瑚物種一起零散分布於巨石之上，特徵為其莖部骨針有梭形結構。「膨大擬柱軟珊瑚」則在香港和珠海海域均有發現，是過去15年在香港發現的第三種「擬柱軟珊瑚屬」物種，這種珊瑚依附於海底岩石表面組成群落，呈黃色或橙色，有長觸手，且其骨針結構獨特，過去被誤認為另一個珊瑚物種。

團隊亦釐清了兩個新珊瑚物種的進化關係，當中「雙形擬球骨針軟珊瑚」是一種澳洲珊瑚的姊妹物種，「膨大擬柱軟珊瑚」則與一種香港本地物種相近，惟此兩物種與這些姊妹物種在遺傳和形態上具有明顯差異。

在今次研究之前，中國海域僅記錄了4個屬於「擬柱軟珊瑚屬」的物種。邱建文認為，是次研究擴闊了對粵港澳大灣區軟珊瑚多樣性的認識，「即使在城市水域，生物多樣性仍充滿奧秘，有待我們去記錄並加以保護。」

本報記者

