教大上年度整體盈餘僅220萬 校方強調財政穩健 未來採審慎策略

多間資助大學近日相繼發表2024/25年度的年報和財務報告，根據香港教育大學的最新年報，教大於2024/25年度錄得2.74億元盈餘，從一般及發展儲備基金調動2.72億元退還政府後，該年度整體盈餘降至約220萬元。教大強調其財政狀況穩健，將採取審慎的財政策略。另外，教大把「學生支援與發展」列為該校4項主要風險類別之一，指「非本地學生數目的增加改變了學生的組成」，將從多方面減少及管理風險。

向政府退還2.72億元

教大的2024/25年度財務報告顯示，該校於此年度的整體收入約為24.19億元，較前一年度減少約2100萬元，但學費、課程及其他學校收費錄得2.16億元增長，主因是報讀非教資會資助課程學生人數增加。大學應教資會要求從一般及發展儲備基金退還2.72億元給政府後，政府總撥款減少2.97億元。

教大指出，於2024/25年度，大學的總支出約為24.2億元，較前一年度增加近2.9億元，當中教學、學術及研究佔17.3億元，相當於該校總支出的71%，並較前一年度增加2.08億元，主因是大學為提升研究實力及應對教學課程的增長，而增加學術及教學人員的支出。教學支援方面的支出亦較前一年度增加約7800萬元，主要用於維護和完善校園實體設施，冀為校內師生提供優質的學習與工作環境。

財務報告亦指，從一般及發展儲備基金退還2.72億元予政府前，大學錄得2.74億元盈餘，主要來自非教資會撥款活動的出色表現，惟扣除退款後，大學於此年度的整體收益降至約220萬元。在大學及附屬機構層面，更錄得174萬元淨虧損，虧損的原因包括香港教育大學附屬學校有限公司用於支援其將結束的幼兒園和幼稚園部分的運作而出現約400萬元赤字。

對此，校方強調，大學財政狀況保持穩健，2024/25年度末錄得的累積儲備為20.4億元，未來將採取審慎的財政策略，首重優化資源、擴展收入來源及加強資金風險管理，又將通過開拓自資授課型研究生碩士課程、行政管理教育、知識共享及商業化，以及慈善合作等領域的營運，以確保長遠的財務可持續性。

「學生支援與發展」列主要風險

另外，教大於2024/25年報中，繼續將人力資源、聲譽、資訊系統及網絡安全，以及學生支援與發展4項列為大學面對的「主要風險」。在學生支援與發展一項，大學形容非本地學生數目的增加，改變了學生的組成，加上在招募和挽留人才方面的挑戰，「對提供充足且有效的學生支援與發展構成影響」。

與前一年度比較，在支援非本地生方面，教大的減緩風險計劃中，新增加強適應支援，包括推行防詐騙措施及提供社區導賞，協助他們融入香港生活；亦會擴大對他們的就業支援，提供針對性的職涯指導、技能培訓及僱主網絡等。

本報記者

延伸閱讀︰

教大舉辦座談會 探討青少年使用社交媒體的挑戰和機遇

ADHD｜教大研發智能背心 助ADHD學童改善專注力及行為