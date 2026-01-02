Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

心臟病｜中大醫學院揭新生兒心臟修復機制 學者：有望助心血管疾病治療

教育新聞
更新時間：00:05 2026-01-02 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-02 HKT

為幫助心血管疾病患者，香港中文大學醫學院近日首次揭示免疫系統中的CD4+Treg細胞，能夠精確控制與新生兒心臟再生密切相關的關鍵蛋白MRG15，從而啟動心臟自我修復的機制，相關成果已發表於國際期刊《Circulation》。研究通訊作者、中大醫學院化學病理學系教授呂愛蘭指出，目前實驗以新生小鼠為對象，未來團隊將致力把此機制轉化為臨床療法，有望幫助解決心臟受損後無法自行修復的難題。

CD4+Treg細胞扮演「維修員」

心臟是人體最重要的器官之一，呂愛蘭形容，心臟病堪稱「全球第一殺手」，在香港，每6宗死亡個案中便有1宗與心血管疾病或中風相關。成年人心肌細胞受損後便無法再生，然而，新生兒的心臟即使受損，仍具備短暫而顯著的修復與再生能力。她稱，隨着本港人口持續老化，心血管疾病的患病風險及人數預料將不斷上升，因此相關研究對社會相當重要。

為探討新生兒心臟短暫修復能力與心血管疾病治療之間的關聯，呂愛蘭的研究團隊多年來研究一種名為CD4+Treg的免疫細胞。呂愛蘭形容，此免疫細胞不但是人體免疫系統的「守護者」，更在心臟修復過程中扮演「維修員」的角色。經過6年深入研究，她的團隊發現，CD4+Treg細胞可調控MRG15蛋白，該蛋白在新生兒心肌細胞中處於高表達水平，但隨心臟發育成熟大幅減少。MRG15猶如心臟再生的「鑰匙」，當它被激活時，心臟細胞便能夠恢復再生功能；反之，若MRG15被刪除，心臟的修復能力也會明顯減弱。

研究第一作者、中大醫學院化學病理學系博士研究生侯楊峰指出，團隊在新生小鼠實驗中證實， CD4+Treg細胞與MRG15之間存在密切聯繫，CD4+Treg細胞透過控制MRG15的表達來促進心肌細胞增殖與心臟再生。如果心肌細胞失去MRG15，新生小鼠心臟的再生能力就會減弱；同樣地，若清除CD4+Treg細胞，心臟再生能力也會受抑制。相反，若通過基因載體重新激活MRG15，心臟可恢復大部分再生功能。

冀將機制轉化臨床療法

侯楊峰續指，是次研究證明「CD4+Treg細胞的數量、功能及分布以及基因表達的調節方式或許是成年心臟失去再生潛力的關鍵，也是日後進一步探討免疫調控與心臟再生的研究方向。」呂愛蘭則認為，這次成功從免疫學的角度破解新生兒心臟自我修復的「鑰匙」及機制，加深了全球醫學界對CD4+Treg細胞的理解。目前研究以乳鼠做實驗，未來團隊將探討以mRNA疫苗激活此機制的可行性，期望研發出嶄新的心臟再生臨床治療方案，以應對全球人口老化所帶來的心血管疾病及中風風險。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀︰

自閉症｜中大首創「多界別微生物技術」 免費為200幼童評估患自閉症風險

中大醫科下學年推「醫學『加』」新課程模式 鼓勵跨學科及參與社區服務

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT