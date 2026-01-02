Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港伍倫貢學院傳擬改名 校方證實正作諮詢

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-02 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-02 HKT

澳洲伍倫貢大學去年底更改大學中文名稱為「沃隆港大學」，其後網上流傳消息稱，作為該校全球網絡成員之一的香港伍倫貢學院有意跟隨改名，正就此收集意見。香港伍倫貢學院近日回覆《星島》查詢時證實，正向所有學校相關人士進行諮詢，預計今年初完成。

伍倫貢大學已更名「沃隆港大學」

伍倫貢大學去年11月宣布更改中文譯名為「沃隆港大學」，校方指今次更名恰逢建校50周年，冀以全新的中文名稱寄寓「沃土育英才，隆譽通世界」的美好願景。

在本港，社交媒體其後流傳一份由香港伍倫貢學院發放的公開諮詢問卷，指校方計劃改名，以與大學的新名稱保持一致，強調更名不會影響學生獲得的學術資格，亦不會改變其在資歷架構中的認可地位，學校英文名稱UOW College Hong Kong也會維持不變，「歡迎大家就此發表意見或提問」，並於2025年12月30日前提交回饋。
 
香港伍倫貢學院回覆本報查詢時表示，知悉澳洲伍倫貢大學方面更改大學中文名字一事，作為伍倫貢大學全球網絡成員之一，校方亦會跟隨大學，對在港學院的中文名字作出適當更改。學院正與所有學校相關人士，包括校董會、員工、學生及舊生等進行諮詢，預計今年初完成，然後根據程序向教育局、香港學術及職業資歷評審局、公司註冊處等提出申請，獲批後會向外界公布。

本報記者

