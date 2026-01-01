多間大學於元旦日舉行升旗儀式

今日（1日）是元旦日，本港多間大學均有舉行升旗儀式，迎接新的一年。

貴州大學護旗隊赴理大參與升旗

其中，在香港大學，港大校長張翔聯同校務委員會、教務委員會和學院成員、教職員及學生等，出席於百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行的升旗儀式。香港中文大學的元旦升旗儀式於大學升旗台舉行，中大校董會主席查逸超及校長盧煜明，聯同大學校董會成員、大學管理層、教職員、學生和校友等80人出席。

香港浸會大學校董會暨諮議會主席黃英豪，聯同校長衞炳江等約200人出席升旗儀式。香港城市大學的升旗儀式則於城大廣場舉行，儀式由城大副監督鍾瑞明及校董會主席魏明德主持，近200人出席。

香港理工大學亦舉行升旗儀式，理大校董會主席林大輝、校長滕錦光、大學管理層、顧問委員會及師生等近400人出席，儀式由理大學生升旗隊連同專程來港的貴州大學國旗護衛隊負責。香港教育大學則於大埔校園舉行升旗儀式，教大校董會副主席陳浩華、校長李子建，以及大學管理層、師生及校友代表等均有出席。

另一方面，香港都會大學的升旗儀式，由新成立的都大學生國旗護衛負責升旗，學生國旗護衛隊由14名都大全日制本科課程學生組成。都大校長林群聲、大學校董會成員、管理層和師生代表等均有出席儀式。

本報記者

