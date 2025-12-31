都大獲撥款逾2200萬元設「模擬飛行教研室」 將配備A350飛行模擬器

香港都會大學獲教育局於2024/25年度自資專上教育提升及啟動補助金計劃撥款2240萬元，以設立「模擬飛行教研室」，為修讀航空服務管理榮譽工商管理學士課程的學生提供更貼近行業實況的實務訓練，有助香港航空業發展及回應人才培育需求。

助提升航空人才培訓

對於大學再次獲得補助金計劃支持，都大校長林群聲表示十分鼓舞，「香港航空業在疫後對專業人才的需求持續殷切。都大開辦課程培訓本地機師，並邀請業界參與課程設計、教學及評核，充分體現應用科學大學的靈活性與行業認可優勢。是次撥款為課程提供資源引入先進模擬設備，有助提升培訓能力及效率，為香港及區域航空業培育具競爭力、符合國際標準的專業人才，以落實國家政策，鞏固香港國際航空樞紐地位。」

都大表示，模擬飛行教研室將配備先進的空中巴士A350飛行模擬器，讓學生在高度像真的模擬駕駛艙環境中進行操作訓練，無縫銜接課堂理論與實務應用，為畢業生應對航空業快速發展與挑戰做好充分準備。

仁大獲撥款2510萬元

另一方面，香港樹仁大學獲撥款2510萬元，開設測量及爭議解決學應用課程，以助應對行業的殷切人力需求。

教育局亦宣布，2025/26年度的自資專上教育提升及啟動補助金計劃即日起接受申請，截止日期為2026年4月15日。

本報記者

