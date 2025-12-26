Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

席大智：颱風研究應理論與應用並重 探索成果「落地」路徑｜專訪

教育新聞
更新時間：07:30 2025-12-26 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-26 HKT

【AI助防風減災系列·港大專訪】作為研究大氣科學的學者，香港大學地球與行星科學系助理教授席大智認為，學術研究不應只停留於理論層面，更應把研究成果「落地」應用，「我們不僅會做氣候預測，也會做災害預測，還有做災害模型的構建。」不過，剛來港約一年的他向《星島》記者坦言，自己暫未與本地業界建立起密切聯繫，在知識轉移的層面，未來他在本港仍有不少探索空間。

冀減少災害帶來的傷亡損失

超強颱風「樺加沙」今年9月吹襲香港，導致部分樹木倒塌。資料圖片
超強颱風「樺加沙」今年9月吹襲香港，導致部分樹木倒塌。資料圖片

在席大智眼中，有關颱風的研究工作，應該理論與應用並重，能對颱風的災害有更好的理解，更準確地預測颱風可能帶來的災害，以合乎經濟效益的方式做防災工作，「如果我的研究，能讓未來哪怕少死一個人、少損失一塊錢，它（研究）都是值得的。」

席大智的主要研究方向涵蓋颱風群的形成機制和發展等，他指颱風群在短時間內接連登陸沿海城市，可能會為城市的基建設施造成嚴重破壞，其相關的研究對於防災減災具有實際意義。他解釋，「如果有連續兩個災害事件發生，基礎設施需要時間去恢復，政府也要考慮如何調配資源，一方面提高基礎設施的韌性（resilience），另一方面提升政府的應急措施。」

至於如何將研究成果轉化為實際應用，席大智表示，在美國進行研究工作時，自己參與的研究團隊與當地產業有聯繫，亦曾把所建立的氣候模型賣給開採石油的公司。然而，他在港工作不久，「其實還沒有和業界建立起很強的聯繫」，坦言不論是本地業界抑或是天文台，自己均需要探索與他們接觸的路徑，「說句實話，因為我剛來，我對他們也不是很熟悉。」

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

延伸閱讀：

港大發表最新策略發展計劃 將全面善用及深度探索AI 引領革新

港大成立天文與天體物理研究所 孫東：有助打造香港成為國際創科中心

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
17小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
16小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
9小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
19小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
16小時前
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
11小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
22小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
22小時前
黎姿舊愛大搞聖誕派對 一代性感女神「導彈」身材踩場 嫩妻在旁真實反應曝光
黎姿舊愛大搞聖誕派對 一代性感女神「導彈」身材踩場 嫩妻在旁真實反應曝光
即時娛樂
10小時前