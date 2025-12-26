席大智：颱風研究應理論與應用並重 探索成果「落地」路徑｜專訪

【AI助防風減災系列·港大專訪】作為研究大氣科學的學者，香港大學地球與行星科學系助理教授席大智認為，學術研究不應只停留於理論層面，更應把研究成果「落地」應用，「我們不僅會做氣候預測，也會做災害預測，還有做災害模型的構建。」不過，剛來港約一年的他向《星島》記者坦言，自己暫未與本地業界建立起密切聯繫，在知識轉移的層面，未來他在本港仍有不少探索空間。

在席大智眼中，有關颱風的研究工作，應該理論與應用並重，能對颱風的災害有更好的理解，更準確地預測颱風可能帶來的災害，以合乎經濟效益的方式做防災工作，「如果我的研究，能讓未來哪怕少死一個人、少損失一塊錢，它（研究）都是值得的。」

席大智的主要研究方向涵蓋颱風群的形成機制和發展等，他指颱風群在短時間內接連登陸沿海城市，可能會為城市的基建設施造成嚴重破壞，其相關的研究對於防災減災具有實際意義。他解釋，「如果有連續兩個災害事件發生，基礎設施需要時間去恢復，政府也要考慮如何調配資源，一方面提高基礎設施的韌性（resilience），另一方面提升政府的應急措施。」

至於如何將研究成果轉化為實際應用，席大智表示，在美國進行研究工作時，自己參與的研究團隊與當地產業有聯繫，亦曾把所建立的氣候模型賣給開採石油的公司。然而，他在港工作不久，「其實還沒有和業界建立起很強的聯繫」，坦言不論是本地業界抑或是天文台，自己均需要探索與他們接觸的路徑，「說句實話，因為我剛來，我對他們也不是很熟悉。」

