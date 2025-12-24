Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大研究團隊破解北極海冰融化速度放緩之謎

教育新聞
更新時間：00:01 2025-12-24 HKT
發佈時間：00:01 2025-12-24 HKT

由香港科技大學學者領導的研究團隊，成功破解北極海冰融化速度放緩之謎。團隊發現，北極海冰的融化速度自2012年起放緩，由以往每10年融化11.3%，急降至每10年0.4%，其主因與北大西洋濤動（North Atlantic Oscillation, NAO）的氣壓形勢變化轉為正位相有關，北極區冷空氣因而受限制在北極圈內。

主因與北大西洋濤動的氣壓形勢變化有關

科大團隊觀察到北極海冰融化速度放緩，遂運用多組北極海冰密集度數據作對比，揭示近數十年來的變化。結果顯示，由2014年起的10年，北極海冰融化速度大幅放緩，北極海冰在1996年至2011年間的融化速度為每10年11.3%，但在2012年之後，速度卻大幅放緩至每10年僅0.4%。

為深入解構此現象，研究團隊首次重點研究大氣內的氣候變率及其關係，發現北大西洋震盪、即冰島與亞述爾群島的氣壓變化，與其關係密切。團隊指出，數據揭示在1990至2010年初，當NAO向負位相轉變，夏季氣溫、濕度和地表向下的長波輻射量均有所增加，加劇北極海冰的融化，惟此後NAO從負位相轉變成正位相，夏季氣溫、濕度和地表向下的長波輻射量均逆轉，導致北極海冰在年代際尺度上逐漸增加，抵銷了全球持續暖化所引起的海冰融化。

本報記者

延伸閱讀：

科大研「香港操作機械人」 助嫦娥八號探月球南極

科大牽頭研發高精度探測儀載荷 成首款香港載荷登天宮太空站
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
13小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
7小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
7小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
8小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
4小時前
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
影視圈
9小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
9小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬
蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬
樓市動向
13小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
15小時前