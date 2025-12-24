科大研究團隊破解北極海冰融化速度放緩之謎

由香港科技大學學者領導的研究團隊，成功破解北極海冰融化速度放緩之謎。團隊發現，北極海冰的融化速度自2012年起放緩，由以往每10年融化11.3%，急降至每10年0.4%，其主因與北大西洋濤動（North Atlantic Oscillation, NAO）的氣壓形勢變化轉為正位相有關，北極區冷空氣因而受限制在北極圈內。

主因與北大西洋濤動的氣壓形勢變化有關

科大團隊觀察到北極海冰融化速度放緩，遂運用多組北極海冰密集度數據作對比，揭示近數十年來的變化。結果顯示，由2014年起的10年，北極海冰融化速度大幅放緩，北極海冰在1996年至2011年間的融化速度為每10年11.3%，但在2012年之後，速度卻大幅放緩至每10年僅0.4%。

為深入解構此現象，研究團隊首次重點研究大氣內的氣候變率及其關係，發現北大西洋震盪、即冰島與亞述爾群島的氣壓變化，與其關係密切。團隊指出，數據揭示在1990至2010年初，當NAO向負位相轉變，夏季氣溫、濕度和地表向下的長波輻射量均有所增加，加劇北極海冰的融化，惟此後NAO從負位相轉變成正位相，夏季氣溫、濕度和地表向下的長波輻射量均逆轉，導致北極海冰在年代際尺度上逐漸增加，抵銷了全球持續暖化所引起的海冰融化。

