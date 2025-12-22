宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校獲分配前基正小學校舍 蔡若蓮：教育局正提速翻新校舍

大埔宏福苑五級火事故發生後，大埔浸信會公立學校的師生一直未能返回原有的校舍上課，教育局上周六宣布，該校將於2026/27學年使用位於大埔富善邨的前中華基督教會基正小學校舍，讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。教育局局長蔡若蓮今日（22日）發表「局中人語」文章，指出局方正提速進行基正小學空置校舍的翻新工程。

教育局人員到訪大埔官小及銘恩小學 實地了解情況

大埔浸信會公立學校的學生由本月15日起，按年級分別在大埔官立小學、新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，直至本學年結束。教育局網站圖片

宏福苑五級火事故自上月底發生至今近一個月，大埔浸信會公立學校仍未能於原校復課。該校的學生由本月15日起，按年級分別在兩間區內的小學大埔官立小學、新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，直至本學年結束。

蔡若蓮今日在「局中人語」文章中表示，她日前分別前往兩校，了解大埔浸信會公立學校復課的具體安排。據大埔浸信會公立學校上周五於社交平台表示，蔡若蓮於上周三到訪大埔官小及銘恩小學，實地了解校舍情況，並走進課室與學生交流。

蔡若蓮在文章中指出，兩校不但借出課室，更在時間內配合教育局完成所需的改建工程。在大埔官小，局方將原有活動室及電腦室改為校務處、言語治療室、醫療室、會議室及社工室等多功能空間；在銘恩小學，則增加儲物空間，並改裝房間作為校務處及教員室。

她續指，為了讓大埔浸信會公立學校的學生能盡快在持續而穩定的學習環境上課，教育局立刻制訂方案，並與相關政府部門商討，成功爭取把位於大埔富善邨的前中華基督教會基正小學空置校舍，分配給大埔浸信會公立學校於2026/27學年起作校舍用途，以容納該校所有學生，並透露，「目前，我們正努力提速進行校舍翻新工程，讓學校盡快全面復常運作。」

對於大埔浸信會公立學校能夠逐步恢復正常的校園生活，蔡若蓮形容為「不僅是一次有效的危機應對，更是教育界團結互助的動人篇章」。她表示，局方一直將學生的學習與福祉置於首位，落實各項安排，又期望讓受影響的學生知道他們並不孤單。

教育局表示，工程團隊加緊施工。教育局網站圖片

本報記者

延伸閱讀：

宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校師生將於2026/27學年使用前基正小學校舍上課

宏福苑五級火丨5間學校以不同形式復課 大埔浸信會公立學校借教大場地上課