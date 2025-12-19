查毅超獲委任為浸大校董會副主席 任期3年 明年1月起生效
更新時間：17:19 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:19 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:19 2025-12-19 HKT
除了香港城市大學外，政府今日（19日）亦刊憲，公布根據《香港浸會大學條例》（第1126章）有關條文的規定，委任多名浸大校董會及諮議會新成員，浸大對此表示熱烈歡迎。其中，福田集團控股有限公司董事總經理查毅超獲委任為浸大校董會副主席，任期3年，由2026年1月1日起生效。
浸大：查毅超將出任諮議會副主席
獲新委任為浸大校董會成員的人士，包括獲委任為校董會副主席、身兼香港科技園公司主席的查毅超。浸大表示，查毅超的任期由明年1月1日起至2028年12月31日，根據這項任命，他將在同一任期內出任諮議會副主席。
其他獲新委任為校董會成員的人士，包括前任建築署署長林余家慧、資深大律師李律仁，兩人的任期均為3年，分別由明年1月1日及2月1日起生效。此外，由香港浸信會聯會提名並獲行政長官委任的張誠華，將由明年3月1日起出任校董會成員，任期為一年10個月。
本報記者
第三間醫學院︱黃英豪：浸大祝賀科大 中醫醫院將與各醫學院展開合作
中醫養生｜浸大建圖像數據庫 推廣中醫飲食養生 收錄124款食譜
