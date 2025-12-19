何志豪獲委任為城大校董會副主席 任期3年 下月起生效
更新時間：15:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-19 HKT
政府今日（19日）刊憲，公布根據《香港城市大學條例》（第1132章）有關條文的規定，委任多名城大校董會及顧問委員會的新成員，城大對此表示歡迎。其中，DH集團主席及美思糖果有限公司行政總裁何志豪獲委任為城大校董會副主席，任期3年，由2026年1月1日起生效。
另有4名校董會新成員 包括高拔陞
獲新委任為校董會成員的人士，包括獲委任為校董會副主席的何志豪；其他獲新委任為校董會成員的人士，包括周大福企業有限公司首席營運總監陳韻湘、香港新型工業發展聯盟創辦主席莊子雄、醫院管理局前行政總裁高拔陞，以及金杜律師事務所香港辦公室的合夥人駱偉德。5人的任期均為3年，由明年1月1日起生效。
