科大研「香港操作機械人」 助嫦娥八號探月球南極

作為中國國家探月工程第四期任務的一部分，嫦娥八號探測器計劃於2029年前後發射。香港科技大學去年通過遴選並獲國家航天局委任，牽頭嫦娥八號國際合作項目、名為「香港操作機械人」的「月面多功能操作機械人暨移動充電站」，科大表示，將與本地、內地和海外的大學及航天科研機構合作研發。

為機械人創建AI驅動操作系統

由高揚（右二）領導的科大團隊將牽頭「香港操作機械人」的研發。科大提供

根據計劃，嫦娥八號將攜帶包括「香港操作機械人」在內的國際月面機械人科考家族，於月球南極着陸並執行科學探測任務，而機械人將負責把其他探測儀器或傳感器搬運到指定位置。為應付月球表面的極度崎嶇不平、海拔急劇變化的地形，以及極端溫度和缺乏衛星導航系統等狀況，科大團隊正為機械人創建人工智能驅動的操作系統，確保其在任務進行期間安全運作。

項目由太空機械人專家、科大機械及航空航天工程學系教授高揚領導，她將負責設計核心「操作大腦」。副校長（研究及發展）鄭光廷表示，科大將充分發揮在人工智能、機械人、材料科學及熱控工程等領域的科研優勢，全力推動航天科技成果的轉化與應用，相信有助提升香港在航天科技領域的國際競爭力，鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。

