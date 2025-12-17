Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」反應熱烈 延長報名期

《星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽》反應熱烈 延長報名期 

如果你想挑戰自己的中國語文實力，又想試試緊張刺激的搶答遊戲，一定要報名以下比賽，還可以贏走現金禮券，快點報名參加了！

究竟是「反省」定「反醒」？是「蛻變」還是「褪變」？不少學生覺得中文很難學，也覺得中文枯燥乏味，但如果透過問答比賽增進中文知識，大家又會否想挑戰一下？由星島新聞集團主辦、語文教育及研究常務委員會贊助的「星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」即將展開，並由即日起至12月20日接受報名，賽事冠、亞及季軍將可獲得書券、現金禮券及獎座以作鼓勵，大家要把握機會報名，挑戰自己。

今屆賽事繼續有親子組、高小組及初中組三大組別，並以網上問答賽及實體賽形式進行。網上比賽最高分之隊伍即可晉級實體賽，各組別終極4強將於2026年7月總決賽舞台上爭奪冠軍寶座。大會亦邀請大學中國語文專家擔任顧問團隊，並於比賽期間在網站、社交媒體及《星島日報》發布中國語文相關專欄文章及社交媒體貼文，讓大家增進中國語文知識。

這項比賽已經第四年舉辦，旨在鼓勵大家深入探討中國語文的起源，了解粵語與普通話的差異，從而提升語文能力；同時藉着家長與學生共同參與比賽，推廣「親子共學」理念，並透過學習中國語文促進親子關係。有興趣報名的中小學生及家長請立即報名！

《星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽》

報名日期：延期至2026年1月9日
比賽日期：2026年1月28日至7月3日

參賽組別：
親子組（小學一至三年級及學生家長）
高小組（小學四至六年級）
初中組（中學一至三年級）

詳情及報名：https://www.stheadline.com/chinesequiz/
查詢：[email protected]

