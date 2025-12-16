Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大最新財務報告 上年度錄4.54億盈餘 按年下跌約6成 主因向教資會退款

更新時間：06:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：06:45 2025-12-16 HKT

今年《財政預算案》要求各教資會資助大學須向政府退還合共40億元儲備，《星島》近日翻查多間大學最新的財務報告，其中，香港科技大學及香港浸會大學的報告均顯示，大學退還的款項抵銷了2024/25財政年度部分收入的增長。獲推薦籌辦本港第三間醫學院的科大，於2024/25財政年度共錄得4.54億元盈餘，盈餘按年下跌約6成。科大回覆本報查詢時表示，盈餘減少的主因是向教資會退還一般及發展儲備基金，強調大學的財政儲備穩健。 

截至6月 科大儲備達151億

本報近日翻查各資助大學的財務報告資料，部分大學已上載最新的財務報告。其中，科大在2024/25年度的《財務報表》指出，該財政年度共錄得4.54億元盈餘，較2023/24年度的11.62億元盈餘大幅減少。撇除投資回報影響，大學於2024/25年度轉盈為虧，錄得虧損10.42億元。科大於上月表明，未來25年將投入超過70億元發展新醫學院；根據最新的《財務報表》，截至今年6月底，科大共持有151億元儲備。

預計在本學年非本地生錄取比例達40%

科大的報告亦指，與去年相比，大學的學費收入增加了2.16億元，主要來自更多非本地學生入學和自負盈虧持續進修教育課程的學費增長。在2025/26學年，大學收到創紀錄的非本地本科生申請數量，預計將使科大在本學年的非本地生錄取比例達到40%。

本報早前就《財務報表》的內容向科大查詢，科大回覆指，大學的財政儲備穩健，於2024/25年度的盈餘減少，主要是由於一次性向教資會退還一般及發展儲備基金，其他因素包括薪資增加和員工人數上升所導致的薪資和福利成本增加，以及與教學、學習和研究活動增長導致的運營費增加。

浸大盈餘按年上升近15%

截至今年6月底，浸大於2024/25年度的盈餘錄得7.56億元。資料圖片

另一方面，浸大於2024/25年度的《財務報告》指出，截至今年6月底，大學於該年度的盈餘錄得7.56億元，較2023/24年度的6.61億元上升近一成半。2024/25年度總收入按年增加3.09億元至47.41億元，收入增長受多項因素推動，包括學費的提高及非本地生人數上升，帶動學費、課程及其他收費增加1.36億元。大學最大收入來源的政府撥款，因整體補助金額增加而增長5207萬元；然而，政府要求大學退還一般及發展儲備基金，抵銷了這項收入的增長。支出方面，浸大於2024/25年度的總支出為39.78億元，較上一年度增加5.5%。

對於《財務報告》的內容，浸大早前回覆本報查詢時表示，大學在「其他活動」的支出有所增加，主要是動用非公帑資金以籌備香港首家中醫醫院。該醫院於本月起分階段投入營運，相關的短期財政支持將有助推動中醫藥在香港的發展。展望未來，浸大將繼續秉持審慎和均衡的財務策略，並積極探索多元措施，以進一步回應大學及學生的需要，推動大學持續發展。

本報記者

