ADHD｜教大研發智能背心 助ADHD學童改善專注力及行為

香港教育大學的研究團隊成功研發出全球首款有助改善專注力不足及過度活躍症（ADHD）學童專注力和行為的智能背心，結合團隊開發的人工智能演算法、可穿戴感測技術及震動提示，模擬測試反映，背心有助減少學生軀幹過動動作多達54%。團隊正招募學生參與第二階段課堂測試，期望在兩年內正式推出市面。

助提高課堂專注力和規則遵守度評分

背心能提醒學生自我調節行為，及記錄學生的行為數據。(圖片來源：教大網站)

背心由教大團隊與香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）合作研發，先劃分出14項課堂常見行為和過度活躍行為，再以真人模擬逾14.7萬個行為樣本供人工智能進行大數據訓練。學生穿上背心後，若感測器偵測到學生出現過度活躍行為，背心內的馬達會發出與手機來電強度相若的震動，提醒學生自我調節行為，同時可用於記錄學生的行為數據。

傅弘表示，經由逾40名7至12歲小學生參與的模擬課堂結果顯示，學生接獲震動提示後，過度活躍動作減少24至54%。歐文瀚攝

領導團隊的教大數學與資訊科技學系副教授傅弘指出，經由逾40名7至12歲小學生參與的模擬課堂結果顯示，學生接獲震動提示後，其過度活躍動作減少24至54%，其課堂專注力和規則遵守度評分亦提高約10至15%，學生穿著也未見明顯不適。她期望有更多學生參與正式課堂測試，並在一兩年內正式發售。

