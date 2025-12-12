Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大歡迎政府再度委任姚祖輝為校董會主席

教育新聞
更新時間：19:13 2025-12-12 HKT
發佈時間：19:13 2025-12-12 HKT

嶺南大學今日（12日）表示，欣悉行政長官、嶺大校監李家超再度委任姚祖輝為校董會主席及諮議會當然成員，姚祖輝的任期由2026年1月1日起生效，為期3年。

姚祖輝：獲續任深感榮幸

姚祖輝對獲續任深感榮幸，並感謝政府及所有嶺大持份者寄予的殷切期望，承諾會全力以赴，肩負起重託。他表示，「大學近年以『數字時代下的文理融合研究型博雅大學』為發展目標，我期盼在校董會及校長秦泗釗教授的領導下，與各持份者緊密合作，根據《2022-28年度策略發展計劃》，進一步推動博雅教育在數字時代的創新模式、提升校園基礎設施及規劃校園擴建、深化與全球頂尖院校合作等，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。」 

嶺大校長秦泗釗表示，「我們十分欣喜姚祖輝先生獲續任校董會主席，此舉充分肯定姚主席對大學的卓越領導與前瞻思維。大學近年積極推動『博雅＋科技』的策略方向，透過全球人才招聘、加強與國際頂尖學府合作，以及建立以數據科學及人工智能為核心的科研網絡；並以高增值策略切入智慧城市、低碳技術及先進材料等前沿領域，現已具備承擔再工業化、碳中和等大型跨學科科研項目的能力。我們期待在姚主席的領導下，持續推動嶺大在科研與創新方面再創高峰。」

本報記者

延伸閱讀：

嶺大於亞洲創新發明展覽會奪9獎 獎牌數量增兩倍

嶺大研發教學平台奪QS全球教學創新大獎獎項

