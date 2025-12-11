教育局邀請直資校申請「擴容」增收非本地生 中小學每班最多可達45及37人 有學校考慮申請

今年《施政報告》提出以試點形式容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生，教育局今日（11日）向全港直資學校發信，邀請直資學校申請於2026／27學年「直資擴容」，中學及小學每班人數最多分別可達45人及37人，而就讀非本地課程的非本地生佔比可上調至最高49%。香港直接資助學校議會副主席陳狄安接受《星島》訪問時表示，直資學校議會對措施持正面態度。有直資學校校長表示，校方正考慮提交申請。

就讀非本地課程非本地生佔比 可上調至49%

現時直資中學及小學每班最多分別為41人及33人，教育局在信中指出，學校可按現有的資源及校情，申請於2026／27學年上調班級數目及每班學生人數，加大錄取非本地學生，直資中學及小學每班最多可達45人及37人，而就讀非本地課程的非本地生佔比可上調至最高49%。

至於設有寄宿設施的直資學校，教育局要求學校預留最少50%宿位予持學生簽證的非本地學生；為鼓勵學校規劃及擴建寄宿設施，局方將容許學校自下學年起將學費收入的10%，轉移至「用作建設、維修及提升高於標準的設施」的儲備。

另一方面，教育局副秘書長李碧茜在局中人語文章中指出，現時全港共有78間直資學校，在57間直資中學當中，有26間在中五及中六開辦國際課程，對有意來港修讀國際課程的非本地學生具一定吸引力。此外，非本地學生亦可在直資學校選擇修讀本地課程，以中學文憑試成績報考本地專上學院，以及全球超過1100間和內地165間高等院校。

陳狄安：直資學校議會持正面態度

香港直接資助學校議會副主席、英華書院校長陳狄安向本報表示，直資學校議會對措施持正面及支持態度。他解釋，過往直資學校雖可收取非本地生，但學額須計算在本地收生上限內，由於直資學校學位需求殷切，較難騰出額外學位予非本地生。他認為，新措施以「專位專用」方式處理，「對學校（而言）增加了誘因去收非本地生來香港讀書」，形容是「一件好事」，且不會影響本地生入讀機會。

陳狄安早前指出，議會調查顯示超過6成會員學校有興趣申請「擴班擴容」。被問到最新情況，他回應指政策文件剛發出，尚未有機會進一步了解其他學校意向，但強調之前未回覆或表示暫無興趣的學校，並非反對政策，而是希望先細閱內容再作決定。至於英華書院會否申請，他表示校方對政策持正面態度，但需與同事、持份者及校董會詳細討論細則，目前未有明確答案。

對於教育局容許學校將學費收入的10%用於提升設施，陳狄安強調並非全新措施，早在2012年已存在類似安排。他解釋，直資學校常設有高於標準的教育設施，如泳池、室內運動場、足球場或宿舍等，「當年2012年已經有這一個說法，就是學校可以將學費10%轉進去一個高於標準教育設施的儲備裏面」，若學校希望撥備超過10%，亦可向教育局申請，過往亦有不少學校申請，他強調信件「只不過是重申這個說法而已，並不是一個新的做法」。

連鎮邦：中學校長會表示支持

香港中學校長會主席、香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦表示，中學校長會對新政策表示支持，但各校仍需討論是否參與。他指出，本地課程的兩文三語教學、部分直資學校已開設的國際課程，以及本港大學在國際排名方面表現優秀，都是吸引非本地生的重要因素。新政策帶來四方面的正面影響，包括有助提升本地學生的國際視野；營造多元學習環境，提升學生批判性思考與溝通技巧；以及推動學校課程與教學創新，引入更多國際元素。同時，非本地生適應香港後或留港發展，有助香港培育人才。



連鎮邦期望政府能繼續完善配套，支援學校及非本地學生，並探討將政策擴展至公營學校的可能性。對於教育局將容許學校把學費收入的10%轉移至維修及提升設施方面的儲備，他認為能給予學校「更大彈性的調撥空間」，有助學校根據自身規劃完善硬件設施，包括用於興建或擴建宿舍等設施，形容調整對學校發展而言是好事。

有直資校正考慮提交申請

創知中學校長黃晶榕透露，學校正考慮提交申請，之前亦已計劃在未來兩至3年內籌備開設國際課程。他指出，學校籌劃開設國際課程，一方面是配合香港建設國際教育樞紐及「搶人才」政策，另一方面則是應對香港出生率下降帶來的教育生態變化，進一步擴闊招生來源，提升學校的國際化程度。

黃晶榕強調，學校並無招生困難，過往每年會有一兩名國際生，來源以東南亞華僑為主，亦有歐美地區學生。他認為，政策初期不會出現非本地生大量來港就讀的情況，讀國際課程的非本地生或會先增多，該學校計劃在現有每班41名本地生滿額的基礎上，爭取額外4個非本地生名額。

優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳偉傑表示，學校對今次「直資擴容」新措施表示歡迎。他透露，該校目前暫無非本地生就讀，稍後將開會商討相關事宜，對於是否提交申請，目前仍在考慮中。他認為，教育局此次計劃強調「小步子走」，估計當局會先觀察直資學校的試點成效、積累相關數據後，「讓學校先做好準備」，再逐步擴大計劃規模。

