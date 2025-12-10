銘新慈善基金啟動 推動教育及創科 首階段捐贈2000萬元予4間大學

由人工智能公司商湯科技已故聯合創始人湯曉鷗的妻子楊秋梅所創立的「銘新慈善基金」，今日（10日）舉行啟動典禮。銘新慈善基金將推動教育和創科發展，首階段捐贈2000萬元予4間大學，設立教授席及獎學金。楊秋梅接受傳媒訪問時表示，自丈夫離世後，她希望將他支持社區、培養更多人才的願望延續下去，因此設立此項基金。

基金於今年3月創立

基金於今年3月創立，首階段會支持大學教育，包括捐贈1000萬元予香港中文大學設立教授席；以及設立1000萬元的獎學金，供中大、香港大學、香港科技大學及新加坡南洋理工大學頒發予從事人工智能領域研究的優秀博士生，預料惠及逾30名學生。

