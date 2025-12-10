Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

銘新慈善基金啟動 推動教育及創科 首階段捐贈2000萬元予4間大學

教育新聞
更新時間：20:27 2025-12-10 HKT
發佈時間：20:27 2025-12-10 HKT

由人工智能公司商湯科技已故聯合創始人湯曉鷗的妻子楊秋梅所創立的「銘新慈善基金」，今日（10日）舉行啟動典禮。銘新慈善基金將推動教育和創科發展，首階段捐贈2000萬元予4間大學，設立教授席及獎學金。楊秋梅接受傳媒訪問時表示，自丈夫離世後，她希望將他支持社區、培養更多人才的願望延續下去，因此設立此項基金。

基金於今年3月創立

基金於今年3月創立，首階段會支持大學教育，包括捐贈1000萬元予香港中文大學設立教授席；以及設立1000萬元的獎學金，供中大、香港大學、香港科技大學及新加坡南洋理工大學頒發予從事人工智能領域研究的優秀博士生，預料惠及逾30名學生。

本報記者

延伸閱讀：

商湯創始人湯曉鷗上海猝逝

湯曉鷗猝逝︱桃李滿天下 開啟人臉識別技術落地的時代

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
10小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
6小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組
即時中國
5分鐘前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
3小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
7小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
8小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT