港大經管學院上海中心啟用 搭建滬港交流合作新平台
香港大學今日（10日）公布，港大經管學院上海中心正式啟用，標誌着「港大布局上海、融入國家發展大局的戰略落地取得關鍵進展」，為滬港兩地在學術交流、産業協同、創科合作三方面搭建新平台。港大經管學院院長蔡洪濱指出，連同早前成立的北京中心、深圳中心，學院已成為深度融入內地的國際商學院之一。
以「一院三平台雙引擎」為發展模式
港大表示，上海中心選址黃浦區外灘SOHO，以「一院三平台雙引擎」為發展模式，即由經管學院主導，構建「國際學術交流、産業轉化服務、科創孵化服務」平台，通過開展以數智研究、金融科技研究為特色的雙引擎研究學院，打造國際化科研創新與商業合作平台。
