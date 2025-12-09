嶺大「策略調整」分拆自資部門副學位課程 新辦學團體網站顯示為「正在維護中」

立法會早前三讀通過《2025年專上學院（修訂）條例草案》，大學附屬自資部門會否在過渡期內根據《專上學院條例》（第320章）註冊，受外界關注。嶺南大學昨日宣布作出「策略調整」，分拆由嶺南大學持續進修學院提供的副學士及其他非學位課程，其新辦學團體為「香港新興科技教育慈善基金」。《星島》昨翻查該慈善基金的網站，網站顯示「正在維護中」；而致電該慈善基金的電話，職員則稱不清楚有關詳情。

嶺大重申逾500學生不受影響 昨舉行會議商討進展

根據嶺南大學持續進修學院的網站資料，該學院現時是嶺大其中一個學術部門。嶺大昨日在新聞稿表示，分拆目前由該學院提供的副學士及其他非學位課程，強調有關分拆屬大學策略調整，新辦學團體為「香港新興科技教育慈善基金」，新辦學團體計劃根據最新修訂的第320章申請專上學院註冊審批，而嶺大於過渡期將提供適切的協助。

嶺大又重申，「整個課程分拆過程將確保各方順利過渡」，讓持續進修學院約500多名學生的學習進度不受影響。所有於2026/27學年或之前入讀持續進修學院的學生，其學習安排將獲維持至畢業。由嶺大、持續進修學院教職員及學生代表組成的「嶺南大學持續進修學院管理委員會」，昨日已舉行會議商討進展；嶺大管理層亦將分別與教職員及學生代表會面，講解細節安排。

新辦學團體與「香港新興科技教育協會」有關聯

本報翻查「香港新興科技教育慈善基金」的網站，網站顯示「正在維護中」，未有關於該慈善基金的詳情；而根據該慈善基金及「香港新興科技教育協會」的社交平台，兩者均共用同一電話號碼。本報其後致電該慈善基金的電話，有職員接聽，問及是否知悉有關該基金成為嶺南大學持續進修學院的新辦學團體，職員稱不清楚詳情，惟確認慈善基金與「香港新興科技教育協會」有關聯。根據該協會的網站，協會稱其致力推動香港資訊科技與新興技術在教育及青年發展中的應用，重點工作領域包括STEAM教育、組織學生參與國際賽事和活動等。

就今次嶺大分柝決定的宣布，本報分別向嶺大、「香港新興科技教育慈善基金」查詢，詢問整個分拆過程預計需時多久、正式分拆後新學院是否與嶺大不再有關係等。嶺大回覆時僅重申新聞稿的內容；該慈善基金則至昨晚截稿前未有回覆。

教育局：知悉及尊重嶺大的決定

教育局回覆本報時表示，知悉及尊重嶺大分拆嶺南大學持續進修學院副學士及其他非學位課程的決定。就嶺大將協助有關課程的新辦學團體根據經修訂的第320章申請註冊方面，教育局及香港學術及職業資歷評審局會在接獲有關申請後，按既定機制及第320章的相關註冊規定處理。

