都大頒授榮譽博士學位予4人 典禮前默哀悼念宏福苑火災罹難者

香港都會大學（都大）今日（8日）舉行榮譽博士學位頒授典禮，典禮開始前，全場站立默哀一分鐘，悼念大埔宏福苑火災罹難者。在典禮上，都大副校監方正頒授榮譽博士學位予4名傑出人士，分別為香港護理及助產專科學院院長馮玉娟、都大基金會榮譽會長何陳婉珍、冼為堅基金有限公司董事冼雅恩，以及國際知名藝術家徐冰。

林群聲讚揚4人為學習楷模

都大校長林群聲向4人致以祝賀及敬意，讚揚他們在經濟、社會和文化發展方面持續作出重要貢獻，「4位榮譽博士學位領受人的卓越成就將是都大學生及其他成員的學習楷模，亦期待他們日後會給予大學寶貴意見、指導和支持。」

