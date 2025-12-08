Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大應用新成像技術 助減食道手術風險

教育新聞
更新時間：12:37 2025-12-08 HKT
發佈時間：12:37 2025-12-08 HKT

香港大學的跨學科團隊近日首次將近紅外線二區（NIR-II，1000至3000納米）螢光成像技術臨牀應用於食道切除術，以減低「吻合口滲漏」的風險。港大表示，本港已約有30名病人在新的螢光成像技術輔助下完成食道切除術，成效理想，研究成果已於學術期刊《美國國家科學院院刊》發表。

對比度和解析度更佳

港大新一代紅外線螢光成像技術的應用。(圖片來源：香港大學網站)
港大新一代紅外線螢光成像技術的應用。(圖片來源：香港大學網站)

港大指出，食道切除術是相當複雜的外科手術，須切除受病變或癌症影響的食道部分，當中備受關注的併發症之一是「吻合口漏」，即食道與胃管縫合處發生的胃腸道缺損，發生率介乎10至30%，可導致術後併發症風險大幅提高，嚴重者可致命，故如何準確、客觀評估組織灌注情況，並選擇最佳吻合位置，對外科醫生而言至關重要。

此研究是「產學研1+計劃」和賽馬會「納米科學和納米醫學」創科實驗室和生命科學與能源材料創新研究院的成果之一。研究團隊的最新技術，結合高解析度的紅外線二區影像和快速電腦視訊分析，能客觀地劃分血供良好區和不良區，避免受操作者主觀判斷影響，從而更精準地指導切除和重建手術，並降低吻合口漏的風險。如與傳統的近紅外線一區相比，近紅外線二區成像的對比度和解析度更佳。

有份領導項目的港大化學系、機械工程系及生物醫學學院講座教授戴宏杰形容，今次是跨學科合作的好例子，並將成像技術由小鼠實驗推展至臨牀應用。

本報記者

延伸閱讀：

港大入學攻略2026｜HKU 10個最多人申請/競爭最激烈聯招JUPAS課程 第1位逾千人申請！即睇收分數據

QS亞洲大學排名2026｜港大時隔15年重奪亞洲第一 科大排第6位 中大城大並列第7

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
14小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
8小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
7小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
19小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
19小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
7小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
4小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
2025-12-07 10:00 HKT