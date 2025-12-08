港大應用新成像技術 助減食道手術風險

香港大學的跨學科團隊近日首次將近紅外線二區（NIR-II，1000至3000納米）螢光成像技術臨牀應用於食道切除術，以減低「吻合口滲漏」的風險。港大表示，本港已約有30名病人在新的螢光成像技術輔助下完成食道切除術，成效理想，研究成果已於學術期刊《美國國家科學院院刊》發表。

對比度和解析度更佳

港大新一代紅外線螢光成像技術的應用。(圖片來源：香港大學網站)

港大指出，食道切除術是相當複雜的外科手術，須切除受病變或癌症影響的食道部分，當中備受關注的併發症之一是「吻合口漏」，即食道與胃管縫合處發生的胃腸道缺損，發生率介乎10至30%，可導致術後併發症風險大幅提高，嚴重者可致命，故如何準確、客觀評估組織灌注情況，並選擇最佳吻合位置，對外科醫生而言至關重要。

此研究是「產學研1+計劃」和賽馬會「納米科學和納米醫學」創科實驗室和生命科學與能源材料創新研究院的成果之一。研究團隊的最新技術，結合高解析度的紅外線二區影像和快速電腦視訊分析，能客觀地劃分血供良好區和不良區，避免受操作者主觀判斷影響，從而更精準地指導切除和重建手術，並降低吻合口漏的風險。如與傳統的近紅外線一區相比，近紅外線二區成像的對比度和解析度更佳。

有份領導項目的港大化學系、機械工程系及生物醫學學院講座教授戴宏杰形容，今次是跨學科合作的好例子，並將成像技術由小鼠實驗推展至臨牀應用。

本報記者

