兩間直資學校營運儲備超出上限 蘇浙公學達16.1個月

直資學校每年須向教育局提交經審核帳目，《星島》翻查逾50間直資學校最新上載的年度報告，發現有18間學校的累積營運儲備超過10個月，其中，優才（楊殷有娣）書院和蘇浙公學更分別達12.64個月和16.1個月，超出現行規定的上限。教育局回覆本報查詢時證實，有兩間直資學校的累積營運儲備超出上限，已指示學校妥善處理超逾儲備上限的盈餘；局方會繼續與兩間學校跟進，確保學校營運符合要求。

教育局已指示學校處理 與校方繼續跟進

按教育局規定，直資學校於每個學年完結時，需累積最少兩個月的營運儲備，上限為12個月。本報翻查55間直資學校最新的年度報告，發現共有18間學校的累積儲備多於10個月，其中有10間學校超過11個月，優才（楊殷有娣）書院和蘇浙公學更分別累積12.64個月和16.1個月的儲備，兩校均在財務摘要列明已按教育局要求，預留足夠撥款作學費減免或獎學金計劃之用。

教育局回覆本報時表示，根據今年11月上載於學校網頁的2023/24經審核帳目的財務資料，直資學校的平均累積儲備相等於約8個月的營運開支，其中兩間學校的累積營運儲備超出有關上限。局方稱，已指示學校妥善處理超逾儲備上限的盈餘，例如撥入學費減免或獎學金儲備，又會繼續與兩校跟進有關事宜，確保其營運符合要求。

本報分別向優才（楊殷有娣）書院和蘇浙公學查詢如何處理超出上限的儲備盈餘。優才（楊殷有娣）書院回覆時表示，校方以負責任且穩健的方式管理財務資源，致力保持財政健康，並以最有效的方式使用資源，一方面盡力避免提高學費，另一方面為學生提供豐富的機會和體驗。校方強調，將按照教育局指引處理超逾儲備上限的盈餘。至於蘇浙公學，則正候回覆。

5校營運儲備不足4個月 最低僅3.01個月

另一方面，2023/24學年累積盈餘不足4個月的學校共有5間，當中以福建中學最少，累積營運儲備為3.01個月，孔聖堂禮仁書院則有3.07個月。孔聖堂禮仁書院回覆查詢時指，受全港學生人數下降的影響，3年前學生數目不太穩定的情況下，該校在2022/23年度學校營運儲備累積盈餘僅有2.17個月，但2023/24年度學生人數逐漸增加，學校營運儲備累積盈餘已增加。隨着該校的收生人數上升，校方初步估算2024/25年度學校營運儲備累積盈餘可超過5個月，2025/26年度更可達6個月以上。

直資學校議會副主席陳狄安分析，有直資學校響應當局呼籲，錄取更多經「人才計劃」來港的學生，估計因此令學校的學費收入及財務資源增加，「特別是過往有些學校於學生離校後可能不填補（學額空缺），現在則會填補。」他亦不排除有學校預留多個月的儲備，是為了改善學校設施。不過，他預計隨着政府計劃削減資源，部分直資學校近幾年累積的儲備盈餘或會在未來數年逐漸減少。

