宏福苑五級火丨大埔區學校紛籌款 助宏福苑受災學生 莫壽增組成工作小組 沐恩暫籌41萬元

教育新聞
更新時間：00:01 2025-12-08 HKT
發佈時間：00:01 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑五級火事故令不少學生受影響，多間大埔區學校相繼發起籌款行動，援助校內受影響、居於宏福苑的學生。聖公會莫壽增會督中學近日組成籌款行動工作小組，並發信指該校有8名學生、兩名職員的家居受災，也有不少校友受影響，遂發起籌款行動，為他們提供財政支援。此外，南亞路德會沐恩中學在學校網站表示，截至12月4日中午，共籌得逾41萬元，支援該校受影響的學生及其家庭。

莫壽增8名學生及兩名職員家居受災

聖公會莫壽增會督中學近日組成籌款行動工作小組，並向持份者發信。學校網站截圖
聖公會莫壽增會督中學近日組成籌款行動工作小組，並向持份者發信。學校網站截圖

聖公會莫壽增會督中學近日於學校網站上載由「莫記同心─支援宏福苑火災影響的學生、職員及校友籌款行動」工作小組發出的信件，以及相關的捐款表格。信件指出，該校有8名學生、兩名職員的家居受災，也有不少校友受影響。為向受災的「莫記人」提供支援及協助，學校、校友會、家長教師會及學生會一同啟動此次的籌款行動，籌款日期由即日起至12月17日，期望通過學校社群的力量，為受影響的學生、職員及校友提供財政支援。

工作小組指出，籌款所得將全數平均分配予受助者，而善款將由籌款行動工作小組委員共同管理，委員包括學校管理層、校友會代表、家教會代表及學生會代表等。籌款行動結束後，工作小組將共同核准財務摘要，並對外發布籌款行動工作報告。

另一方面，南亞路德會沐恩中學自11月29日發起「宏福苑事件籌款活動」，校方於公開信中指出，所得款項將主要用於協助受災學生家庭應付緊急生活及學習需要，例如書簿、校服、交通及日常必需品等，以及提供中、長線學習支援及輔導服務，包括購置學習器材及安排相關支援計劃。校方指出，截至12月4日中午12時，共籌得41.275萬元，籌款活動將繼續至本月12日中午結束。

恩主教書院收現金及支票捐款

為受火災影響的學生及家庭發起籌款活動的學校，亦包括恩主教書院。恩主教書院在學校網站表示，學校正式收集捐款的渠道包括捐助者填寫捐款表格並以支票捐款，以及直接到校以現金捐款，以確保善款能夠直接幫助該校受影響的學生。學校並不建議校友及校外人士透過其他機構或個人代收現金作捐款，以免造成不必要的誤會和混亂。

本報記者

