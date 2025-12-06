升中丨最新《中學概覽》出爐 全港官津中學共減7班中一

最新的《中學概覽》昨日發布，根據《星島》統計，在全港官津中學之中，共有7間中學減一班中一，合共減7班中一，分布在屯門、西貢、黃大仙、離島及觀塘區。其中，西貢區及離島區分別有兩間中學的中一級減班，各減1班。有中學校長估計，減班情況與適齡人口下降及「零雙非」政策等因素有關。

西貢區及離島區分別有兩間中學中一減班

根據《中學概覽2025／2026》，本報統計發現，全港官津中學共減少16班中一。撇除因採用循環式平衡班級結構，即隔年減開一班中一的中學，以及未有以「區本擴班」的北區中學，全港官津中學合共減7班中一。其中，離島區有兩間中學分別減1班，包括早前已獲教育局核准於新學年只開辦一班中一、面臨「殺校」的長洲官立中學。西貢區有兩間中學的中一由3班減至2班；觀塘區、屯門區及黃大仙區則各有1間中學減1班。

另外，根據本報統計，觀塘、屯門及西貢共有4校由3班中一減至2班。根據教育局現行政策，若中學連續2個學年只開2班中一，下學年將不獲批准以3班參加中一派位。

校長：北區只是擴少了班 不是減班

北區自2018年起推行「區本擴班」，區內部分學校配合教育局的政策額外加開一班中一，因應每年的學額需求而決定是否加班。經統計後，北區共有3間中學按年少開1班中一，香港中學校長會主席連鎮邦向本報表示，「北區只是擴少了班，不是減班。」相比去年統計全港官津中學淨加開11班，他分析，北區中一擴班的學校總數減少等因素，令整體出現減班情況。

香港津貼中學議會主席李伊瑩表示，減班情況或與「龍年效應」結束、適齡人口下降及「零雙非」政策等因素有關。她認為，隨着各項人才計劃的受養人來港就學，以及港人子弟和內地就讀小學的港籍學生回流升中，「減班」情況已相對緩和，「沒有其他因素的話，可能（減班）減得更厲害」。

教育局：料49800人於2026年度參加中一派位

教育局昨日回覆本報指，按現有資料估算，2026年度參加中一派位的學生總人數約有49800人。換言之，即較上一年度增加約1800人。李伊瑩分析，參與派位人數上升，主要因人才計劃帶動受養人來港就學，同時亦有更多在內地就讀小學的港籍學生選擇返港升中。

課程方面，本報發現，部分中學增加其初中語言科目，例如黃大仙區德愛中學於本學年起，在初中增設日語及法語課程；而觀塘區佛教何南金中學在原有的日語課程之外，新增韓語與西班牙語。此外，今年有部分學校加強支援非華語學生，例如北區的粉嶺官立中學為錄取的非華語學生提供課後中文學習支援、增聘額外教師或教學助理、發展校本中國語文課程及調適教材，以及舉辦共融校園活動。

