浸大學生會：收到校方通知需無限期暫停營運 明日撤出會室

教育新聞
更新時間：15:29 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:29 2025-12-05 HKT

香港浸會大學學生會今日（5日）在社交平台專頁表示，昨日下午7時突然收到校方通知，決定無限期暫停浸大學生會的營運，包括接管學生會會室、影印室及告示板等由本會管理之設施；並要求學生會幹事執拾個人物品，於12月6日下午5時前撤出會室。

反駁校方所指缺乏認受性 指足以代表學生意見

浸大學生會於帖文中附上由浸大學生事務處於昨日發出的信件，並回應表示「強烈譴責」，並逐點回應校方在信中列出的原因。其中，對於校方質疑學生會會員人數過少，缺乏認受性，學生會回應指，校方自2021至22年度起終止代收會費，導致學生會會員人數大幅下降。會方於本年度已調低會費，並積極推動會員招募，目前會員人數較上學年已增長約6倍。此外，學生會轄下亦包含學術學會、興趣學會及宿生會代表，「其組成足以廣泛代表學生意見，並非如校方所言缺乏認受性」。

浸大校方回覆《星島》查詢時表示，浸大於12月4日發信通知浸大學生會臨時行政委員會，即時暫停該委員會的運作，直至另行通知。浸大作出這項決定的原因包括僅有小部分浸大學生成為浸大學生會會員；臨時行政委員會在不同範疇未有展現遵守大學規章的意願，例如財務管理等。

本報記者

