Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

JUPAS首輪申請截止 嶺大健康及社會服務管理近50人爭1學額

教育新聞
更新時間：06:45 2025-12-05 HKT
發佈時間：06:45 2025-12-05 HKT

大學聯招（JUPAS）首輪申請日前截止，8間資助大學昨日公布受歡迎課程的首三志願（Band A）申請人數，其中，競爭最激烈的課程為嶺南大學的「社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理」，約49.3人爭1個學額。其次為香港教育大學的「心理學榮譽社會科學學士」，約48人爭1個學額。教大的「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」課程同樣熱門，約47人爭1個學額。 

教大心理學48人爭1學額

JUPAS首輪申請在本周三截止，《星島》向八大查詢今年的申請情況。其中，以Band A計算，嶺大「社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理」的競爭最激烈，該課程只提供8個學額，共有394人申請，約49.3人爭1個學額。其次為設有20個學額的教大「心理學榮譽社會科學學士」，有952人報讀，約48人爭1個學額。教大的「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」課程，設25個學額，競爭亦激烈，共1168人申請，約47人爭1個學額。

不少課程同樣競爭激烈，例如香港理工大學的「工商管理組合學士課程」，設有約17個學額，有714人申請，今年約42人爭1個學額。至於去年平均43人競爭一個學額的教大「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」課程，今年競爭略為緩和，該課程提供12個學額，今年吸引436人申請，約36人爭奪一席。

理大護理學逾2200人報讀

以申請人數計算，最多人報讀的課程是理大的「護理學（榮譽）理學士」，共2236人報讀，學額為193個。此外，隨着中國航天事業持續發展，香港亦積極配合國家推動航天科技。本地院校的航空工程相關課程也漸受關注，包括香港科技大學的「機械及航空航天工程學系」，今年申請人數達518人，較去年申請人數上升超過5成，平均6.7人競爭一個學位。

自資院校香港都會大學回覆本報指，選擇都大課程的申請人數為30444人，較去年上升15.7%，連續第二年雙位數增幅；而選擇都大課程為Band A的申請數目為11739宗，較去年大幅上升30.8%。當中，競爭最激烈的為設有25個學額的「持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士」課程，有433人申請，約17.3人爭1個學額。

本報記者

延伸閱讀：

JUPAS放榜2025｜取錄比例36%近年最低 1.55萬人成學士生 中大醫學院搶收7狀元

JUPAS 2026｜教大教育學士革新 10聯招課程收分上升 幼教高級文憑收生中位數升9.4%

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
13小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近7位數捐款
突發
5小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
12小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
7小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
13小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
13小時前