大埔宏福苑五級火丨阮鄭夢芹小學54名學生受災 校友會發起募捐 馮梁結紀念中學明日起恢復實體課堂

受大埔宏福苑五級火影響，上星期五共有5間大埔區學校繼續停課，各校於本周一以不同方式復課。鄰近宏福苑的聖公會阮鄭夢芹小學，其校友會今日（3日）公布，根據學校紀錄，學校共有54名學生居於宏福苑，現今家園盡毀，急需社會各界援助，校友會發起募捐行動，以支援受災學生和其家庭。至於一度被借用為庇護中心的中華基督教會馮梁結紀念中學向《星島》表示，將於明日（4日）起恢復實體課堂。

校友會：即日起至12月12日收集捐款

聖公會阮鄭夢芹小學今日在學校網站發布由該校法團校董會及校友會發出的信件，信中指出，近日大埔宏福苑發生五級火，「不少校友不幸於這場世紀火災中罹難，校友會表示深切哀悼」；與此同時，根據學校紀錄，學校有54名學生居於宏福苑，「現今家園盡毀，急需社會各界的溫暖援助」。法團校董會及校友會經溝通後，同意由校友會為相關人士發起籌款活動，為受災者提供安慰與幫助，收集捐款的日期由即日起至12月12日。

馮梁結紀念中學：額外設特別班主任課

在火災發生後一度被借用為庇護中心、同樣鄰近宏福苑的中華基督教會馮梁結紀念中學，校方今日向本報表示，學校自本周一至今日連續3日的上午進行網課，下午時段則預留時間，讓班主任以電話形式與學生保持聯繫，關心他們的情緒，以便及時提供所需的支援和關懷。學校將由明日起恢復實體課堂，校方額外安排早會及特別班主任課節，讓班主任與學生深入交流，並藉由填寫工作紙、撰寫心意卡等活動，及早識別需要校方進一步支援的學生。校方續指，「感謝社區各方一直以來的信任與支持，本校定必繼續肩負教育工作者的使命與承擔，秉持基督精神，與社區同心同行，攜手渡過難關。衷心祝福社區早日重歸平靜，恢復安康。」

大埔浸信會公立學校：在新地方學習 重新出發

此外，鄰近大埔宏福苑火場位置的大埔浸信會公立學校，本周一以借用場地的方式復課，包括借用香港教育大學新設立的臨時支援中心，作為臨時教學場地。教育局昨日公布，該校學生由本月中起，將按年級分配在大埔區內兩間小學的校舍上課。校方昨在社交平台發文表示，學校與「孩子一同走進『心靈療癒周』第二天，在新的地方學習、在不同場景中探索、在老師與社工的陪伴下放下壓力、重新出發。縱使籌備過程面對很多困難同限制，但見到孩子們的笑容、專注與勇氣，再辛苦都值得我們堅持下去」。該校續指，不論身處哪裡，「只要我們同心同行，學習可以繼續，心靈可以得醫治，成長可以不停步。」

