Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際學校丨香港包玉剛學校任命Cathy Braithwaite為創校校長

教育新聞
更新時間：00:01 2025-12-03 HKT
發佈時間：00:01 2025-12-03 HKT

位於九龍塘玫瑰街4號的校舍早前獲分配予包玉剛教育基金會，以開辦全新的非牟利雙語國際學校「香港包玉剛學校」，預計2026年9月迎接首批學生。包玉剛教育基金會今日（3日）公布，任命Cathy Braithwaite為該校創校校長，她在英國從事教育工作逾27年，曾擔任諾格雷欣預備學校（Gresham's Prep School）的校長。

在英國從事教育工作逾27年

包玉剛教育基金會今日（3日）公布，任命Cathy Braithwaite（圖）為香港包玉剛學校創校校長。包玉剛教育基金會提供
包玉剛教育基金會今日（3日）公布，任命Cathy Braithwaite（圖）為香港包玉剛學校創校校長。包玉剛教育基金會提供

包玉剛教育基金會於今年10月表示，即將開辦的香港包玉剛學校，將延續上海包玉剛實驗學校的成功經驗，旨在服務來自海外及本地的6至15歲學童，通過豐富的雙語雙文化課程，培育具備全球視野的學生。該校預計2026年9月迎接首批學生，初步計劃開設小一至小三級的雙語教育課程，亦會全面翻新九龍塘玫瑰街4號的校舍，並加建新教學大樓，預計2028年竣工。

時隔近兩個月，包玉剛教育基金會最新公布，任命Cathy Braithwaite為創校校長，形容此項任命意義深遠，屬「香港包玉剛學校創校歷程中的重要里程碑」，為實現傳承中華文化和培養前瞻性全球視野的教育願景邁出新的一步，她將於2026年4月正式履新。

基金會指出，Cathy Braithwaite在英國從事教育工作逾27載，曾擔任諾格雷欣預備學校的校長，該校近期在《Tatler》雜誌2026年學校大獎中獲得「最佳公立學校」稱號。對於此次任命，Cathy Braithwaite表示，「我們將建立一個以價值觀為導向、在充滿活力的國際背景下深植中華文化的學校社區。我熱切期待迎接第一批學生和教職員在共同創建的校園裡實踐『樂學於今，明志於行』的理念。在這裡，每個人都將被了解、被啟發、被賦能，去書寫自己獨特卓越的成長故事。」

本報記者

延伸閱讀：

包玉剛教育基金會辦新國際學校 料明年9月開課

漢基國際校獲分配北角空置校舍 九龍塘校舍撥予包玉剛教育基金會

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民分享逃生驚險8分鐘 怒斥：是誰喪心病狂令火警鐘不響
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民分享逃生驚險8分鐘 怒斥：是誰喪心病狂令火警鐘不響
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
5小時前
宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議
宏福苑五級火丨大火前最後公告曝光？ViuTV疑借單位拍反圍標劇 《小業主戰線》未播先惹熱議
影視圈
6小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
6小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五級火｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕
突發
7小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
8小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
9小時前