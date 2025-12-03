連鎮邦：AI學習夥伴「Professor E」擬拓展至中學 公民科內地考察 助引導學生反思丨星島訪問

隨着人工智能（AI）在教育領域迅速發展，有校長會與大學團隊合作，以AI學習夥伴協助中學生記錄及反思學習歷程。香港中學校長會主席連鎮邦接受《星島》訪問時表示，該會於今年8月起推行「Buddy-Prof E」計劃，將AI聊天學習平台「Professor E」從大學延伸至中學階段，照顧學生的學習及情緒需要。目前已有5間中學試用，其中有學校曾在公民科內地考察團中讓學生使用該平台，引導學生作自我反思。

中學校長會昨日舉行60周年會慶的周年大會，主題為「上下求索 跨高越遠（續篇）」，「Professor E」創辦人、香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）黃岳永是周年大會主題演講的講者之一。黃岳永表示，「Professor E」平台於3年前推出，目前已有5間大學應用，幫助學生處理心理與壓力問題，未來擬讓平台走進中學。

連鎮邦向本報指出，校長會目前最關注的兩大議題，分別是AI在教育中的應用，以及學生的幸福感。該會與黃岳永合作，在今年推出「Buddy-Prof E」計劃，將AI學習夥伴「Professor E」拓展至中學階段，讓學生通過平台進行反思，成為「有正面思考、有感覺的年青人」。

連鎮邦透露，目前有5間中學在交流活動中試用平台。其中，香港青年協會李兆基書院於今年4月，在共有逾100名中四學生參加的公民科江西「飲水思源」考察團中試用「Professor E」。該校公民科科主任潘詠詩分享，老師會預先在平台擬定反思問題，參與考察的學生其後每日就學習歷程與「Professor E」對話，例如分享觀賞《長征第一渡》舞台劇的感想。她認為，相比傳統分組分享，平台能讓學生更自在、詳盡地抒發想法，同時有助老師運用大數據更有效地檢討及優化活動。

粉嶺救恩書院校長邱潔瑩認為，對學生而言，使用「Professor E」如同「多了一位隨團老師」。葉偉豪攝

粉嶺救恩書院亦於今年9月率先在日本交流團中試用「Professor E」，該校校長邱潔瑩表示，交流團共有29名中二至中四學生參與。相關對話數據會交由科大團隊分析，並生成每日報告發送至學校通訊群組，報告涵蓋學生對話重點、AI對活動的改善建議等。邱潔瑩認為，對學生而言，使用「Professor E」如同「多了一位隨團老師」，平台能引導學生深入思考，並像日記般幫助記錄點滴；對教師而言，每日報告有助即時調整活動安排，並更針對性地輔導較少主動發言的學生。

另一方面，不少學生在大埔宏福苑五級火中受影響，連鎮邦表示，就近日宏福苑火災事故，中學校長會有接獲該區學校求助，他亦相信各校長會正為受影響學生及其家庭提供不同支援。他表示，中學校長會關心學生的長遠支援，正商議於未來成立基金會或專業組織，支援學生的情緒及心理發展。

