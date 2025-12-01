大埔宏福苑五級火丨救恩書院初中女生不幸離世 有高中生失去居所

位於大埔區的救恩書院今日（1日）凌晨發新聞稿證實，有該校學生在大埔宏福苑五級火中不幸離世，有救恩書院的學生向《星島》記者透露，不幸在火災中去世的是一名初中女學生；另有高中學生亦向記者確認，逝者為初中的師妹。

有學生離校時手持白色鮮花

不少市民向宏福苑居民送上祝福。佘丹薇攝

本報記者今早約10時於救恩書院校外觀察情況，未幾有校方人員向傳媒發放新聞稿，說明學校目前的狀況及應對措施，同時表示希望給予學生空間。記者亦留意到有學生離開學校時手持白色鮮花，與朋友結伴離開，部分學生更是表情沉重。

一名中六男生接受本報訪問時表示，校方已向學生通報事件，並向學生詢問是否需要心理輔導。他又透露，有同級的同學居於宏福苑，在今次火災中失去居所，事件令人感到可惜。關於復課安排，他指學校明日將恢復正常上課時間。

在該校附近散步的范婆婆談及今次火災時表示，對於是次火災的死者感到痛心，並感嘆「好恐怖」、「好心寒」。

救恩書院校長温結冰早前表示，校方已即時啟動危機處理機制 ，校長、副校長、輔導主任、學校社工及教育⼼理學家已組成專業支援團隊，並已召開全體教職員會議及特別早會，向師⽣交代事件。學校亦已發出通告，並聯絡離世學⽣的家長，致以最深切的慰問，而事件已交由警方調查。

⾄於校內師生的關顧，温結冰指出，校方已採取三方面的措施，包括教育心理學家及學校社工已即時為離世學⽣的同班同學及好友提供輔導；校方已發出家長信及電話聯繫家⻑，呼籲家⻑在未來數天密切留意⼦女的情緒表現，並提供尋求協助的途徑；以及學校會按照教育局建議及校本需要，對學生進行輔導及安排生命教育課，協助學生以正面的態度面對不幸和處理情緒。

本報記者

