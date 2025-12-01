本地自資學位界別競逐研究資助計劃 研資局9000萬資助132項目

大學教育資助委員會轄下的研究資助局近日舉行「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」海報展覽及工作坊，吸引來自12間自資院校近200名學者參加。研資局主席唐偉章接受《星島》訪問時表示，2025/26年度研資局撥出9000萬元，給予自資院校進行合共132個項目的研究，兩者均創歷來新高，分別較上年度增加5.5%和20%。

唐偉章：未來數年撥款相若

研資局日前在香港都會大學舉辦的海報展覽及工作坊，吸引來自12間自資院校共約200名學者參與。歐文瀚攝

研資局2024/25年度的「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」，共有110個研究項目成功獲批資助，總資助金額約為8500萬元。2025/26年度，局方共撥款9000萬元資助132個研究項目，撥款及獲資助研究項目分別較上年度增加5.5%和20%，均創下新高。

今年《財政預算案》提到，未來3年將削減政府經常開支2%，被問到會否影響研資局的研究資助撥款，唐偉章回應指，未來數年支持推動研究的撥款將維持相若水平，「我們收到的消息是，未來數年都是差不多，不會大增但不會減少。」

至於近年地緣政治關係緊張會否影響國際學術交流，唐偉章重申，研資局是為在港的研究人員提供經費支持，「用特區政府提供的資源去支持最值得支持的研究項目」，他相信地緣政治不會影響研資局的工作。

近年有意見稱，本地研究生以至學者進行研究的數字減少，大學教育資助委員會秘書長鄧特抗表示，相比之下，本港申請攻讀博士的人數不如外地的申請人數那麼多，但強調本地學生攻讀博士時可獲學費減免，而本地學生申請博士獎學金的成功率，仍較來自外地的學生高。

海報展覽及工作坊 展出30研究項目

今次是研資局第二次以海報展覽及工作坊形式舉辦活動，展出約30個成功獲得撥款的「教員發展計劃」研究項目，包括日光控制照明系統等。研資局又為有意申請2026/27年度計劃的教研人員舉辦工作坊，邀請4名學者及教授分享經驗。唐偉章期望工作坊能讓不同院校的研究人員互相交流和學習，從而提升研究水平。

恒生大學傳播學院助理教授宋昭勛的團隊在2019年至2022年期間，研究來港居住「港漂」和北上定居「北漂」面對的困難和壓力，發現有些「港漂」即使成為了香港永久居民，「仍是找不到家的感覺，因為壓力大」，有些「漂滿了」也選擇離開，認為如要讓他們以香港為家，「政策上就不能排除他們」。

樹仁大學經濟及金融學系教授李綺雯的團隊，則期望通過研發聊天機器人，增加建造業工人的安全意識，但她坦言在香港做研究，需要較多時間尋找願意參與研究的人，原因之一是公眾重視個人私隱，例如若要參加者佩戴智能手錶，「可能第一個觀感是『我不想讓你知道睡了多少個小時』」，即使向參加者支付津貼，也未必有吸引力。

記者 歐文瀚

延伸閱讀：

研資局撥款逾4.6億資助9研究項目

恒生大學獲研資局增撥兩成資助 合共獲1267萬元