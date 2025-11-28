Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大首推「外交與國際事務」跨科課程 首年設15學額 學生有機會赴UNESCO世衞實習

更新時間：11:46 2025-11-28
發佈時間：00:01 2025-11-28

為應對全球地緣政治及國際外交的急速變化，香港中文大學將於2026/27學年推出全港首個跨學科「外交與國際事務」本科課程，首年設15個學額，以培養具備國際視野與外交實務能力的新一代人才。中大社會科學院政務與政策科學學院講師孔永樂接受《星島》訪問時表示，學生將有機會前往聯合國教科文組織（UNESCO）、世界衞生組織（WHO）等國際機構實習，並參與必修暑期培訓及海外交流計劃，協助學生從多角度理解國際事務與外交運作。

學生赴北京外交學院接受培訓

新開辦的「外交與國際事務」本科課程，首年設15個學額，課程由中大社會科學院與法律學院聯合開辦，結合兩院學術專長，涵蓋國際關係、國際政治經濟學、國際法、文化政治心理學、調解與衝突解決等核心內容，協助學生從多角度理解國際事務與外交運作。

課程設計注重理論與實務結合，社會科學院政務與政策科學學院講師孔永樂向本報表示，學生將有機會前往聯合國教科文組織、世界衞生組織及國際貨幣基金組織等國際機構，以及大使館實習，並參與必修暑期培訓及海外交流計劃。

在首年暑假，校方將安排學生前往北京外交學院接受專業外交培訓，海外交流亦包括荷蘭萊頓大學、美國德拉瓦大學等知名學府，全方位深化學生對外交與國際事務的認知。此外，學生須修讀中英文以外的第三語言，以增強跨文化溝通能力。

被問及為何課程的首年暑假會讓學生前往北京外交學院，孔永樂指「國際事務很多時候都離不開中國」，課程中亦會有不同國際議題供學生認識及修讀，包括中國外交、領海爭議、中日關係等。

學生畢業後出路多元 不限於外交官

孔永樂指出，課程旨在培養具國際視野、懂得處理國際事務的人才。他指香港既有獨特優勢，又是中國的一部分，兼具國際化視野，學生畢業後出路多元，不限於外交官，亦可在政府、大學、國際組織等機構工作，以應對相關外交工作。

此外，私營機構對地緣政治議題日益重視，掌握相關知識的學生在就業市場上將具競爭優勢，他相信同學掌握相關議題後將具有優勢，並笑言「之後有第一屆畢業生後，便可以（向記者）分享更多。」至於課程日後會否增加學額，他指大學會按課程的發展再作調整。他亦指，對外交話題感興趣或熟悉相關國際議題的學生，在入學申請時也有優勢。

記者 佘丹薇

