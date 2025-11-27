大埔宏福苑五級火丨科大學生一度被困火場 現已獲救 科大：已啟動支援機制

大埔宏福苑的五級火造成多人死傷，部分受今次五級火影響的宏福苑居民是學生，香港科技大學學生會編輯委員會表示，有3名居於宏福苑的學生一度被困於火場，據悉已經全部獲救。科大今日傍晚表示，高度關注居住於該屋苑的師生情況，已立即啟動支援機制，為因今次事件受傷、住所受影響或家人涉及火災的師生提供適切援助，渡過難關。

大埔宏福苑五級火丨被困學生情況穩定 科大：提供各項支援

科大學生會編輯委員會昨日深夜在社交平台的限時動態中表示，「截至目前為止，共有3位同學受影響，其中兩位已安全獲救，仍有一位同學被困，情況仍在跟進中」，又指校方已派員前往宏福苑支援受困學生。至今日近中午時分，編委會指出，獲悉被困火場的科大學生已經獲救，「目前已送院治理，情況穩定。」

對於大埔宏福苑五級火，科大今日傍晚表示，大學高度關注居住於該屋苑的師生情況，已立即啟動支援機制，主動聯絡可能受影響的校園成員，並為需要協助者提供適切援助，包括因事件受傷、住所受影響或家人涉及火災的師生。

為協助受影響的校園成員渡過難關，科大指已準備提供各項支援措施，包括情緒輔導、緊急經濟援助、臨時住宿安排，以及為學生提供彈性學習方案，「我們將因應個別情況，為每位受影響師生提供最適切的協助。」

大埔宏福苑五級火丨教大：有師生居於宏福苑 已成立臨時支援中心

主校園位於大埔區的香港教育大學今日傍晚亦指，有教大師生居住在宏福苑，已於昨晚啟動緊急應變機制，召開跨部門會議，制定一系列支援受影響學生和居民的措施，「除了主動聯絡居住在宏福苑的師生，以確保他們安全外，亦善用教大在教學、師資及知識傳承方面的優勢，成立『香港教育大學臨時支援中心』，開放包括部分室內運動場等校園設施，並招募退休老師、心理學家、校友及正在實習的準教師等，為受火災影響家庭及學童提供臨時的學習空間及情緒方面的支援。」

教大續指，臨時支援中心預計將於明天（28日）下午正式投入服務，每天早上8時半至傍晚6時半開放。大學亦已設立輔導熱線，為受影響的師生提供心理及情緒輔導，並委託教大心理學的專家，為學校教師、學生及家長舉辦線上研討會及工作坊，以協助他們掌握心理支援方面的相關技巧。

位於沙田區的香港恒生大學亦指，今早已聯繫居於宏福苑的教職員和學生，「得悉各人和家人平安」，大學設有緊急援助，以支援他們和家庭渡過難關。

大埔宏福苑五級火丨大埔區中學校長會：教育局與校長會代表會面

另一方面，大埔區中學校長會主席、羅定邦中學校長郭永強接受《星島》訪問時透露，該校有數名學生居於宏福苑，今日未能上課，「一家人都安全，但個單位燒咗」。校方已直接以電話聯絡受影響家庭，了解其需要並提供支援，包括書簿、文具等物資。若學生明天仍無法返校，校方會在學生正式返校後，由班主任或輔導老師加強情緒關顧。他又透露，教育局局長蔡若蓮今日下午到訪大埔，與當區近20名幼稚園、小學及中學校長會代表會面，了解各校需要並分享輔導資源套。

而為支援校內其他學生的情緒，他指學校今早於班主任時間安排了輔導環節，由班主任帶領學生一同梳理情緒，目前未發現學生有大幅情緒波動，但校方會繼續密切留意。此外，他表示，大埔區中學校長會已成立應急通訊群組，持續跟進各校情況，並透過群組交流訊息，分享教育局的輔導資源及社區人士、機構提供的支援資訊，以便各校按需要運用資源，共同協助受影響師生。

立法會教育界議員朱國強回覆本報查詢時表示，對事件深感悲痛，並對不幸遇難的市民及殉職消防員致以深切哀悼。他透露，教育局今早已透過各中小學校長會及幼稚園，統計各校住在宏福苑的師生人數，並確認其安全狀況。他促請全港學校密切關注師生及家長的情緒狀況，並提供適切輔導。學校可安排師生透過留言、默哀等活動表達對死難者的哀思，同時向消防、警務、醫護人員及自發到場支援的義工致敬。

教育局於今晚8時01分發稿指，為協助學校支援有需要的學生，教育局製作了針對火災事件的資源套，當中包括給學校及家長的輔導建議、特別班主任課教材及問與答參考，讓教師及家長協助學生應對事件。有關資源套載於教育局網頁內「學校危機處理」專頁。此外，教育局已聯絡「教師陽光專線」（電話: 8100 3361）的輔導員，加強為受影響的教師和校長提供電話輔導及支援。

本報記者

延伸閱讀：

大埔宏福苑五級火丨教育局：5間學校明日繼續停課

大埔宏福苑五級火｜聖公會阮鄭夢芹小學小一自行分配學位註冊改場地 區內多間中小學今日停課一天

