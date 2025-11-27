都大推動在囚人士教育 獲田家炳基金會捐400萬

香港都會大學在過去30多年來為在囚人士提供高等教育，校方近日獲田家炳基金會捐贈400萬元，繼續支持「田家炳基金會助學金」，以推動在囚人士教育及「田家炳中華文化中心」的未來發展。都大校長林群聲表示，大學通過為在囚人士提供持續學習及接受高等教育的機會，協助他們重建良好價值觀。

林群聲：感謝基金會捐贈 助在囚人士改過自新

都大近日獲田家炳基金會捐贈400萬元。都大提供

此筆捐款將進一步推動在囚人士教育，同時加強傳統文化與科技的結合，從而推廣中華文化的傳承。林群聲感謝基金會慷慨捐贈，以及過去近30載對在囚人士教育的支持，並指與都大的教育理念非常脗合，通過為在囚人士提供持續學習及接受高等教育的機會，協助他們重建良好價值觀，以助他們改過自新、重新融入社會。

都大校長林群聲與都大副校長（研究及拓展）郭予光到訪田家炳基金會。都大提供

早前林群聲亦聯同都大副校長（研究及拓展）郭予光到訪田家炳基金會，與田家炳基金會董事局主席田榮先、執行主席阮邦耀等會面，交流最新合作和未來發展。

翻查資料，都大自1990年起為在囚人士提供高等教育，今年1月更有本港首名在囚期間取得博士學位的人士，獲都大頒授教育博士學位。

本報記者

延伸閱讀：

香港都會大學中國現代文學館開幕！展出張愛玲與摯友宋淇、宋鄺文美120件珍品 公眾免費參觀+導賞服務

獲財委會撥逾13億元貸款發展新校舍 都大校長林群聲：項目助香港發展為國際教育樞紐