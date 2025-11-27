Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

都大推動在囚人士教育 獲田家炳基金會捐400萬

教育新聞
更新時間：12:16 2025-11-27 HKT
發佈時間：12:16 2025-11-27 HKT

香港都會大學在過去30多年來為在囚人士提供高等教育，校方近日獲田家炳基金會捐贈400萬元，繼續支持「田家炳基金會助學金」，以推動在囚人士教育及「田家炳中華文化中心」的未來發展。都大校長林群聲表示，大學通過為在囚人士提供持續學習及接受高等教育的機會，協助他們重建良好價值觀。

林群聲：感謝基金會捐贈 助在囚人士改過自新

都大近日獲田家炳基金會捐贈400萬元。都大提供
都大近日獲田家炳基金會捐贈400萬元。都大提供

此筆捐款將進一步推動在囚人士教育，同時加強傳統文化與科技的結合，從而推廣中華文化的傳承。林群聲感謝基金會慷慨捐贈，以及過去近30載對在囚人士教育的支持，並指與都大的教育理念非常脗合，通過為在囚人士提供持續學習及接受高等教育的機會，協助他們重建良好價值觀，以助他們改過自新、重新融入社會。

都大校長林群聲與都大副校長（研究及拓展）郭予光到訪田家炳基金會。都大提供
都大校長林群聲與都大副校長（研究及拓展）郭予光到訪田家炳基金會。都大提供

早前林群聲亦聯同都大副校長（研究及拓展）郭予光到訪田家炳基金會，與田家炳基金會董事局主席田榮先、執行主席阮邦耀等會面，交流最新合作和未來發展。

翻查資料，都大自1990年起為在囚人士提供高等教育，今年1月更有本港首名在囚期間取得博士學位的人士，獲都大頒授教育博士學位。

本報記者

延伸閱讀：

香港都會大學中國現代文學館開幕！展出張愛玲與摯友宋淇、宋鄺文美120件珍品 公眾免費參觀+導賞服務

獲財委會撥逾13億元貸款發展新校舍 都大校長林群聲：項目助香港發展為國際教育樞紐

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
11分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前