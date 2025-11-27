大埔宏福苑五級火｜聖公會阮鄭夢芹小學小一自行分配學位註冊改場地 區內多間中小學今日停課一天

大埔宏福苑的五級火造成多人死傷，政府於今日（27日）凌晨3時21分發新聞稿表示，各個部門和單位全力應對大埔五級火警，並進行多方面的工作；教育局昨晚10時03分公布，大埔區內多間中小學停課。位於大埔廣福邨的聖公會阮鄭夢芹小學昨日公布，因學校外範圍仍被封鎖，今日會停課一天，小一自行分配學位註冊的場地將改為聖公會救主堂幼稚園。另外，有最少3間幼稚園於今日停課。

聖公會阮鄭夢芹小學昨日在學校網頁公布最新消息，指截至昨晚，因宏福苑火災仍未受到控制，學校外範圍亦被封鎖，因此11月27日學校會停課一天。該校今日的2026至2027年度小一自行分配學位註冊，改為位於大埔廣福邨廣仁樓的聖公會救主堂幼稚園舉行，提醒家長留意最新註冊安排。

連同聖公會阮鄭夢芹小學在內，大埔區最少有13間學校今日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學、保良局劉進幼稚園及安基司國際幼兒園（滌濤山分校）等。

其中，港九街坊婦女會孫方中書院昨日在學校網頁表示，受火災影響，預計附近區域交通仍會受阻，周邊環境尚未完全解封、交通中斷或嚴重擠塞，影響學生上學，「為保障全體學生往返學校之安全，避免意外風險，本校召開教師危機小組會議後，經審慎考量，議決11月27日 (星期四) 全校停課一天。」校方續指，在停課期間，學校仍會如常開放，以照顧有需要的學生，「敬請家長確保子女留在安全地方，避免前往大埔火災現場一帶，並密切留意子女情緒。」

大埔宏福苑五級火｜靈糧堂劉梅軒中學考試順延至下周一

靈糧堂劉梅軒中學昨日在學校網頁表示，考慮部分學生未能回家，亦有不少學生情緒上受困擾，影響考試表現，經該校校董會及教育局批准，學校決定星期四停課。校方表示今日仍會開放校園，支援受火災影響心情的學生；在安全的情況下，學生亦可回校溫習。至於原定今日舉行的考試科目，將順延至12月1日、即下星期一舉行。

截至11月27日凌晨1時10分，最新停課學校名單：

中華基督教會馮梁結紀念中學

大埔浸信會公立學校

聖公會阮鄭夢芹小學

靈糧堂劉梅軒中學

港九街坊婦女會孫方中書院

保良局田家炳千禧小學

德萃小學

大光德萃書院

挪威國際學校（幼稚園部）

恩主教書院

王肇枝中學

保良局劉進幼稚園

安基司國際幼兒園（滌濤山分校）

關於停課安排，請留意教育局網站及學校公布

