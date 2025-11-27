「兩代情」徵文比賽325間中小學參與 學生寫疫下生活挑戰獲獎

由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港青年旅舍協會主辦的「香港賽馬會社區資助計劃：美荷樓香港精神學習計劃」，昨日於美荷樓青年旅舍舉行第十一屆「兩代情」徵文比賽頒獎典禮。比賽吸引全港325間中小學參與，提交作品數量超過13500篇，創下歷屆新高。有獲獎學生寫疫情下的生活挑戰，認為比賽有助他更深入理解及關心長輩。有小學校長則認為，比賽能讓學生在科技快速發展的時代中，珍視人與人之間的關係。

獲獎高中生：靈感來自祖父母經營士多經歷

徵文比賽鼓勵學生訪問長輩，通過口述歷史記錄昔日生活點滴，從中學習上一代人的堅毅精神與鄰里情誼，並以文字傳承香港故事。典禮邀得教育局常任秘書長陳穎韶擔任主禮嘉賓，她在致辭中表示，比賽讓年輕一代有機會與長輩深入溝通，增進彼此感情，同時讓學生更了解香港社會的變遷，體會上一代人為今天繁榮安定生活所奠定的基礎，學習他們堅毅不屈、積極向上的精神。她期望學生能夠傳承長輩珍貴的歷史回憶，並身體力行，將昔日社區關愛的精神延續至今日社會。

比賽分為小學、初中及高中三個組別。高中組冠軍由保良局馬錦明夫人章馥仙中學中六學生陳啟智獲得，他以「成長路上的順與逆」為題，記述一間舊式冰室老闆在疫情期間面對結業困境，轉行清潔工後重新振作、再次創業的故事。陳啟智分享，創作靈感來自祖父和祖母昔日經營士多的經歷。他透露，祖母在他完成獲獎文章前已離世，很可惜「沒有給她看到優秀一點的我」，又指他過去與祖父和祖母關係較疏離，往往在節日見面，溝通機會有限，直至參賽才反思自己與長輩之間的關係。

校長：助學生認識長輩經歷

小學組冠軍由林村公立黃福鑾紀念學校的畢業生章梓玥（參賽時為小六學生，現升讀中一）獲得。她以「父母的兒時夢想」為題，記錄父親年少時懷抱漫畫家夢想，雖在師長勸導下選擇穩定工作，但仍堅持繪畫，最終成為插畫家的經歷。小學組季軍由荔枝角天主教小學學生張子晴獲得，該校校長劉偉傑認為，學校的角色重要，應創造更多機會讓兩代人甚至父母與子女加強溝通。對於政府近年注重STEAM教育，他認為STEAM作為工具或知識點，不會影響傳統文化與文字的學習，大眾應學會「迎接新世代」，例如利用AI協助語文學習或設計教材。

此外，優才（楊殷有娣）書院獲得最踴躍參與獎冠軍，校長陳偉傑表示，現今世代代溝與隔膜越來越大，通過這類比賽，學生能認識長輩以往的生活。對於近日教育局取消本港師生赴日交流團，他透露學校每年4至5月會安排小六學生前往日本京都、奈良參加交流活動，認識唐宋文化，暫時未收到取消活動的消息，將繼續觀察情況並留意教育局指引。

