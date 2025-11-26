聖保羅書院中三級英文測驗試題疑外洩 教育局：如涉教師專業失德 定必嚴肅處理

《星島》收到中西區直資男校聖保羅書院的學生家長來函，指該校疑發生統一測驗試題於試前外洩的事件。該家長指出，有英文科教師於統一測驗舉行前，向其中一班中三學生提供與統一測驗卷高度相似的溫習工作紙，尤其是英文生字部分。事後校方向家長發信，宣布取消生字部分的分數，惟家長認為事件明顯涉及不公。教育局回覆本報查詢時表示，已促請學校就事件提交報告，如有教師涉及專業失德，定必嚴肅處理。

家長指工作紙相似度逾9成

有署名「一名憂心的家長」的聖保羅書院學生家長近日致函本報，投訴聖保羅書院日前發生涉及中三級英文科統一測驗的不公平事件，並懷疑有教師於統一測驗前洩漏試題。

該家長表示，中三級英文科統一測驗於11月7日舉行，全級6班的學生均須應考。其中一班的英文教師在統一測驗前，向其任教班別的學生提供一份溫習工作紙，「經比對後，該工作紙無論在內容、格式及題目設計上，皆與正式測驗卷高度相似，相似度超過9成。其中，英文生字部分更涉及明顯不公——該部分要求學生掌握40個生字及其詞類（parts of speech），然而該班學生僅需專注溫習其中12個生字，而該12個生字竟與正式測驗中12分題目的答案完全一致。」

事後該校英文科主任（Head of English Department）向家長發信交代事件，指校方留意到統一測驗中的生字部分，之前曾在其中一班的模擬測驗（mock test）中出現，並宣布取消生字部分的分數，而此次的分數調整佔英文科全年100總分中的0.45分。

該家長質疑受惠班別的學生僅需溫習其中12個生字，「導致其他學生在時間分配及得分上處於劣勢」；又指中三是「關鍵年級」，學生的成績直接影響他們於年終選科的優先次序，「我們強烈要求校方正視此事，徹查涉事教師及測驗設計流程，並採取適當措施確保同類事件不再發生。」

教局稱校方正調查事件

教育局十分關注事件。資料圖片

就今次事件，本報分別向教育局及聖保羅書院查詢。教育局表示，十分關注事件，得悉後即時聯絡學校了解。據悉，學校正調查事件，會適時通知學生及家長有關跟進工作。教育局已促請學校詳細檢討測考安排，並就事件提交報告，提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，以及與家長及學生保持良好溝通。

教育局稱會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

另一方面，聖保羅書院昨晚回覆本報指，「由於本校正就該事件進行調查，我們目前無法提供詳細資料。」

本報記者

延伸閱讀：

聖保羅書院學生課室拳腳相向 校方：已呈報教育局 會向全校發信交代

精神健康︱ 三層應急機制12月1日起於中學恆常化 高小試行9個月