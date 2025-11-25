港大高層人事任命 │ 馬桂宜獲委任為暫任副校長（研究） 尹曉波出任暫任副校長（環球事務）

香港大學校長張翔今日（25日）傍晚發電郵給師生，公布校務委員會於今日舉行的會議上通過多項高層人事任命。港大醫學院生物醫學學院、鄧鉅明伉儷基金教授（分子遺傳學）馬桂宜獲委任為副校長（研究）（暫任），由明年1月起生效，接替今年底任期屆滿的副校長（研究）申作軍。協理副校長（研究基礎設施）尹曉波則獲委任為副校長（環球事務）（暫任），由明日起生效。

宮鵬再獲委任為副校長（學術發展）

張翔在電郵中公布涉及4個副校長職位的高層人事任命，包括宮鵬獲再度委任為副校長（學術發展），由2026年1月1日起生效；申作軍於今年底任期屆滿後，將卸任副校長（研究）一職，由馬桂宜出任副校長（研究）（暫任），明年1月1日起生效，至2027年6月30日或新任副校長（研究）招聘到合適人選為止。

暫任副校長（健康）劉澤星任期獲延長

此外，副校長（健康）（暫任）劉澤星的任期將延長至2027年12月31日，或新任副校長（健康）到任為止；尹曉波則獲委任為副校長（環球事務）（暫任），由11月26日起生效，至2027年5月25日或新任副校長（環球事務）到任為止，該職位自顏慶雲今年2月任期屆滿後一直懸空。

