小一自行分配學位｜多間名校未有世襲生「蠶食」學額情況

今年申請小一自行分配學位的人數較去年大減4200人，跌至不足4萬人，更創下自2001年以來的新低。《星島》統計部分受歡迎校網的學校自行取錄人數，不少學校未有出現世襲生「蠶食」學額的情況。在名校林立的41校網，大部分小學於自行分配學位階段中，均錄取與該校自行分配學位學額相同的學童人數，未有超收學生，有學校更未用盡自行分配學額。

小一自行分配學位｜41校網有學校未用盡學額

本港學齡人口呈現結構性下跌，根據教育局提供的統計數字，2026年居於香港的6歲學齡人口年中推算數字為47000人，其後3年將持續減少，2027年預計將減少6400人至40600人，2028年、2029年則分別為37800人及31500人。

今年共有37581名學童申請2026年9月入讀小一的官立及資助小學自行分配學位，其中19656人獲錄取。當中近半人屬「世襲生」，有9477人是其兄或姐在該校就讀或其父母在該校任職，餘下的10179人則按照「計分辦法準則」獲分配學位。

隨着學齡人口下跌，世襲生大規模「蠶食」學額的情況近年持續緩和。不少學校昨日於學校網站公布小一自行分配學位結果，在41校網的10間小學中，大部分均未有世襲生「蠶食」學額的情況出現。其中，九龍塘官立小學於自行分配學位階段的學額為50個，昨日公布的結果顯示，該校取錄了45人，剩餘5個學額。拔萃小學、嘉諾撒聖家學校、嘉諾撒聖家學校（九龍塘）等同樣位處該校網的學校，也未有超收學生。

至於43校網，亦有多間學校未有超收學生。位於該校網的嘉諾撒小學在自行分配學位階段取錄50人，與該校於此階段的學額相同。聖公會基德小學、聖博德學校也分別取錄50人，未有超收學生。

