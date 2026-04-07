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DSE 2026｜開考懶人包 即睇惡劣天氣安排/筆試規則/必備物品

教育新聞
更新時間：06:45 2026-04-07 HKT
發佈時間：06:45 2026-04-07 HKT

DSE 2026｜今年中學文憑試（DSE）的筆試將於明日(8日)開考，首科是視覺藝術科，其餘科目的考試亦將陸續展開。在最後衝刺階段，考生除了操練試題，也要留意考試規則、惡劣天氣與突發情況的安排，及預備應試必備物品。《星島教室》為大家整理了開考懶人包，收錄一系列注意事項，協助大家做足準備，考試更順利。

DSE 2026｜筆試規則

DSE筆試有不少規則，如有違反，就有機會被扣分或降級，重點如下：

  • 考生在禮堂(一般試場)自動簽到後，在進入試場或特別室前，應關掉手機、其他電子器材，及所有響鬧功能、定時自動重啟功能、隨顯螢幕功能。
  • 將試場派發的電腦條碼Barcode貼紙，貼在答題簿、試題答題簿、補充答題紙及方格紙上的指定位置。貼紙上會有考生編號、試場編號等資料，記得要核對資料有否出錯。
  • 在答題簿／補充答題紙的適當位置畫上試題編號。
  • 使用答題簿時也有不少注意事項，例如：若非作答分題，不應在答題簿／補充答題紙的同一頁內，寫出多於一題的答案。
  • 不得在試場內拍照、拍片或錄音，也不能帶走剩餘的Barcode貼紙。

筆試規則還有不少細節，詳情：>>按此<<

而英文科的聆聽考試亦有其他規則及注意事項，詳情：>>按此<<

DSE 2026｜「報到易」用法

在今年DSE的一般禮堂試場（英文科聆聽部分的特別室除外），考生需要使用「報到易」手機App自行簽到，簽到流程重點如下：

  1. 預先在手機下載「報到易」
  2. 「報到易」的「自行簽到」功能，會在每節考試前一小時啟動，考生按「簽到」就能開始程序。
  3. 考生須掃瞄個人電腦條碼Barcode貼紙。假如錯誤掃瞄了別人的貼紙，系統會即時顯示提示通知，考生應到正確座位就座，或尋求監考員協助。
  4. 完成「自行簽到」後，手機畫面會顯示「簽到已完成」，並顯示簽到時間。
  5. 最後，考生應根據試場主任指示，關掉手提電話。

「報到易」還有其他功能。考生可以查閱「考試日程」，了解應考科目的試場地址及座位編號。另外，考評局亦會透過「最新消息」，通知考生關於DSE的緊急訊息或最新資訊。

DSE 2026｜惡劣天氣與突發情況安排

因應惡劣天氣及其他影響考試的突發情況，考評局早前公布了一些應變措施，重點如下：

3號熱帶氣旋警告或黃色暴雨警告

  • DSE如常進行。

紅色暴雨警告

  • DSE通常會如期舉行。但因應情況，開考時間有機會順延或改期。

8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告

  • DSE會延期舉行，考評局通常會在原定開考時間的兩個小時前宣布。如果考試開始後，天文台才發出上述天氣警告，考試通常會繼續進行。

因傷病無法前往試場應考

  • 考生可申請在醫院應考。

因傷病嚴重無法應考

  • 考生可因應情況，申請成績評估。

考評局的應變措施還有很多細節，詳情：>>按此<<

DSE 2026｜應考物品checklist

  1. 准考證正本
  2. 身分證明文件正本
  3. 手提電話
  4. 藍色或黑色原子筆，用於回答普通試卷
  5. HB鉛筆，用於回答多項選擇題
  6. 參加英文科聆聽考試時，考生需注意試場的錄音播放方式（電台、紅外線接收系統或學校播音系統），並根據情況決定是否需攜帶附耳筒的收音機、耳筒，或無需額外物品
  7. 特定科目如有需要，可攜帶計算機 （計數機必須印上「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」的標籤）
  8. 足夠的現金或八達通
  9. 雨具
  10. 保暖衣物
  11. 清水及小食
  12. 可自備口罩及酒精搓手液

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