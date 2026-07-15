DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
更新時間：10:29 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:29 2026-07-15 HKT
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DSE放榜2026︱中學文憑試DSE昨日（7月15日）放榜，今年可說是狀元豐收年，破紀錄誕生了24位狀元，分別來自15所中學，當中除包括11位考得7科5**的「超級狀元」外，今年未有考生取得8科5**，未有「終極狀元」誕生。
DSE放榜2026︱今年誕24位狀元
今年誕生狀元的學校，包括連續來4年均有狀元誕生的聖保羅男女中學，皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院、協恩中學、英皇書院、華英中學、保良局董玉娣中學均連續兩年有榜上有名，另有首次誕生狀元的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，以及聖保羅書院、英華女學校、香港華仁書院、嘉諾撒聖瑪利書院及香港培正中學。
在2012年首次開考的中學文憑試，今年已是第15屆舉行，《星島教育》為歷屆誕生文憑試狀元（包括「終極狀元」和「超級狀元」）的學校作了個趣味統計，包括過往曾有多少位文憑試狀元誕生？哪一所學校出產最多狀元？今年有哪所學校首年誕生狀元？哪所學校曾連續9年有狀元等等！即看以下數字及歷年狀元分布，看當中是否有你的母校或心儀學校在內？
DSE放榜2026︱DSE狀元趣味統計
1. DSE在2012年首度開考，歷年來曾誕生過多少位文憑試狀元？
- 答：由2012年至2026年，共有154名文憑試狀元，當中包括「終極狀元」、「超級狀元」及經覆核後成為狀元的數字。
2. 哪所中學誕生過最多文憑試狀元？
- 答：聖保羅男女中學，歷年共誕生27位狀元，包括今年3位「超級狀元」及2位「狀元」。事實上，該校有4年（2012、2015、2021和2022年）未產誕生狀元外，其餘10屆文憑試皆有狀元誕生，而2018年更誕生了4位狀元，成績出眾。
3. 今年（2026年）有哪3所學校是首年誕生文憑試狀元？
-
答：保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。
4. 2012年至今，共有多少學校誕生文憑試狀元？
- 答：共46間（詳見下表）
5. 你知道哪些女校和男校誕生最多文憑試狀元嗎?
- 答：拔萃女書院和皇仁書院，兩校都分別誕生了17位及18位文憑試狀元。
6. 過往誕生文憑試狀元的學校，主要為全開英文班中學和直資中學，但其實也有中文中學曾誕生狀元，你知道是哪所嗎？
- 答：香港培正中學，該校曾誕生7位狀元，分別是在2012、2016、2019、2022、2024及2026年。
7. 哪所中學曾連續9年誕生文憑試狀元？
- 答：皇仁書院，由2012年至2020年均有文憑試狀元誕生，直至2021年才「斷纜」；拔萃女書院也曾連續9年有文憑試狀元誕生。
8. 哪一年誕生最多文憑試狀元？
- 答：今年2026年，合共有24位；其次就是2025年，有17個，而2014、2015及2019年，該3年均誕生12位狀元。
9. 哪一年誕生最少文憑試狀元？
- 答：2023年，只有4位。
10. 不要以為文憑試狀元多在港島和九龍的傳統名校誕生，你知道新界有哪些學校曾誕生文憑試狀元嗎？
- 答：元朗的直資中學香港青年協會李兆基書院、北區的香港道教聯合會鄧顯紀念中學、屯門的順德聯誼總會梁銶琚中學及保良局董玉娣中學、大埔區的迦密柏雨中學，以及今年首次誕生狀元的沙田崇真中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及保良局羅氏基金中學。
DSE放榜2026︱歷代DSE狀元「產地」
DSE放榜2026︱盤點歷代DSE狀元「產地」
2026：24名
- 聖保羅男女中學 5
- 英皇書院 1
- 聖保羅男校 1
- 英華女學校 1
- 皇仁書院 3
- 香港華仁書院 1
- 拔萃女書院 2
- 嘉諾撒聖瑪利書院 1
- 協恩中學 1
- 喇沙書院 2
- 培正中學 2
- 保良局羅氏基金中學 1
- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 1
- 沙田崇真中學 1
- 保良局董玉娣中學 1
2025年：17名
- 聖保羅男女中學：4（１名經覆核）
- 皇仁書院：1
- 喇沙書院：1
- 拔萃女書院：1
- 英皇書院：1
- 香港中國婦女會中學：1
- 香港真光中學：1
- 張祝珊英文中學：1
- 協恩中學：1
- 民生書院：1
- 華英中學：1
- 香港道教聯合會鄧顯紀念中學：1
- 保良局董玉娣中學：1
- 迦密柏雨中學：1
2024年：11名
- 聖保羅男女中學：２
- 喇沙書院：２
- 聖若瑟書院：１
- 英華女學校：１
- 香港培正中學：１
- 英皇書院：１
- 拔萃男書院：１
- 香港中國婦女會中學：１
- 新界鄉議局元朗區中學 1 （經覆核）
2023年：4名
- 聖保羅男女中學：２
- 皇仁書院：１
- 德望學校：１
2022年：11名
- 英皇書院：１
- 皇仁書院：１
- 協恩中學：１
- 喇沙書院：１
- 伊利沙伯中學：１
- 拔萃女書院：１
- 迦密中學：１
- 香港培正中學：１
- 拔萃男書院：１（經覆核）
- 聖公會林護紀念中學 1（經覆核）
- 新界鄉議局元朗區中學 1 （經覆核）
2021年：7名
- 拔萃女書院：２
- 保良局董玉娣中學：１
- 嘉諾撒聖瑪利書院：１
- 聖士提反女子中學：１
- 伊利沙伯中學：１
- 英華書院：１
2020年：7名
- 聖保羅男女中學：３
- 拔萃女書院：２
- 皇仁書院：１
- 香港華仁書院：１
2019年：12名
- 喇沙書院：３
- 拔萃女書院：２
- 觀塘瑪利諾書院：１
- 聖馬可中學：１
- 聖保羅書院：１
- 拔萃男書院：１
- 聖保羅男女中學：１
- 皇仁書院：１
- 香港培正中學：１
2018年：11名
- 聖保羅男女書院：４（１名經覆核）
- 拔萃女書院：２
- 喇沙書院：１
- 拔萃男書院：１
- 皇仁書院：１
- 德望學校：１
- 將軍澳官立中學：１（經覆核）
2017年：6名
- 聖保羅男女書院：２
- 皇仁書院：１
- 庇理羅士女子中學：１
- 民生書院：１
- 拔萃女書院：１
2016年：５名
- 拔萃女書院：２
- 聖保羅男女中學：１
- 皇仁書院：１
- 香港培正中學：１（經覆核）
2015年：12名
- 拔萃女書院：２（１名經覆核）
- 嘉諾撒聖瑪利書院：２
- 港大同學會書院：２
- 皇仁書院：２
- 英皇書院：１
- 藍田聖保祿中學：１
- 香港道教聯合會鄧顯紀念中學：１
- 順德聯誼總會梁銶琚中學：１
2014年：12名
- 聖保羅男女書院：３
- 聖保祿中學：２
- 華仁書院（九龍）：１
- 協恩中學：１
- 華英中學：１
- 嘉諾撒聖瑪利書院：１
- 皇仁書院：１
- 英皇書院：１
- 聖士提反書院：１
2013年：9名
- 皇仁書院：２
- 香港青年協會李兆基書院：１
- 真光女書院：１
- 中華基督教會協和書院：１
- 聖保羅男女中學：１
- 喇沙書院：１
- 德望學校：１
- 英華女學校：１
2012年：６名
- 皇仁書院：２
- 香港培正中學：１
- 聖言中學：１
- 嘉諾撒聖瑪利書院：１
- 保良局第一張永慶中學：１（經覆核）
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