DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？

DSE放榜2026︱中學文憑試DSE昨日（7月15日）放榜，今年可說是狀元豐收年，破紀錄誕生了24位狀元，分別來自15所中學，當中除包括11位考得7科5**的「超級狀元」外，今年未有考生取得8科5**，未有「終極狀元」誕生。

DSE放榜2026︱今年誕24位狀元

今年誕生狀元的學校，包括連續來4年均有狀元誕生的聖保羅男女中學，皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院、協恩中學、英皇書院、華英中學、保良局董玉娣中學均連續兩年有榜上有名，另有首次誕生狀元的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，以及聖保羅書院、英華女學校、香港華仁書院、嘉諾撒聖瑪利書院及香港培正中學。

在2012年首次開考的中學文憑試，今年已是第15屆舉行，《星島教育》為歷屆誕生文憑試狀元（包括「終極狀元」和「超級狀元」）的學校作了個趣味統計，包括過往曾有多少位文憑試狀元誕生？哪一所學校出產最多狀元？今年有哪所學校首年誕生狀元？哪所學校曾連續9年有狀元等等！即看以下數字及歷年狀元分布，看當中是否有你的母校或心儀學校在內？

DSE放榜2026︱DSE狀元趣味統計

1. DSE在2012年首度開考，歷年來曾誕生過多少位文憑試狀元？

答：由2012年至2026年，共有154名文憑試狀元，當中包括「終極狀元」、「超級狀元」及經覆核後成為狀元的數字。

2. 哪所中學誕生過最多文憑試狀元？

答：聖保羅男女中學，歷年共誕生27位狀元，包括今年3位「超級狀元」及2位「狀元」。事實上，該校有4年（2012、2015、2021和2022年）未產誕生狀元外，其餘10屆文憑試皆有狀元誕生，而2018年更誕生了4位狀元，成績出眾。

3. 今年（2026年）有哪3所學校是首年誕生文憑試狀元？

答：保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。

4. 2012年至今，共有多少學校誕生文憑試狀元？

答：共46間（詳見下表）

5. 你知道哪些女校和男校誕生最多文憑試狀元嗎?

答：拔萃女書院和皇仁書院，兩校都分別誕生了17位及18位文憑試狀元。

6. 過往誕生文憑試狀元的學校，主要為全開英文班中學和直資中學，但其實也有中文中學曾誕生狀元，你知道是哪所嗎？

答：香港培正中學，該校曾誕生7位狀元，分別是在2012、2016、2019、2022、2024及2026年。

7. 哪所中學曾連續9年誕生文憑試狀元？

答：皇仁書院，由2012年至2020年均有文憑試狀元誕生，直至2021年才「斷纜」；拔萃女書院也曾連續9年有文憑試狀元誕生。

8. 哪一年誕生最多文憑試狀元？

答：今年2026年，合共有24位；其次就是2025年，有17個，而2014、2015及2019年，該3年均誕生12位狀元。

9. 哪一年誕生最少文憑試狀元？

答：2023年，只有4位。

10. 不要以為文憑試狀元多在港島和九龍的傳統名校誕生，你知道新界有哪些學校曾誕生文憑試狀元嗎？

答：元朗的直資中學香港青年協會李兆基書院、北區的香港道教聯合會鄧顯紀念中學、屯門的順德聯誼總會梁銶琚中學及保良局董玉娣中學、大埔區的迦密柏雨中學，以及今年首次誕生狀元的沙田崇真中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及保良局羅氏基金中學。

DSE放榜2026︱歷代DSE狀元「產地」

DSE放榜2026︱盤點歷代DSE狀元「產地」

2026：24名

聖保羅男女中學 5

英皇書院 1

聖保羅男校 1

英華女學校 1

皇仁書院 3

香港華仁書院 1

拔萃女書院 2

嘉諾撒聖瑪利書院 1

協恩中學 1

喇沙書院 2

培正中學 2

保良局羅氏基金中學 1

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 1

沙田崇真中學 1

保良局董玉娣中學 1

2025年：17名

聖保羅男女中學：4（１名經覆核）

皇仁書院：1

喇沙書院：1

拔萃女書院：1

英皇書院：1

香港中國婦女會中學：1

香港真光中學：1

張祝珊英文中學：1

協恩中學：1

民生書院：1

華英中學：1

香港道教聯合會鄧顯紀念中學：1

保良局董玉娣中學：1

迦密柏雨中學：1

2024年：11名

聖保羅男女中學：２

喇沙書院：２

聖若瑟書院：１

英華女學校：１

香港培正中學：１

英皇書院：１

拔萃男書院：１

香港中國婦女會中學：１

新界鄉議局元朗區中學 1 （經覆核）

2023年：4名

聖保羅男女中學：２

皇仁書院：１

德望學校：１

2022年：11名

英皇書院：１

皇仁書院：１

協恩中學：１

喇沙書院：１

伊利沙伯中學：１

拔萃女書院：１

迦密中學：１

香港培正中學：１

拔萃男書院：１（經覆核）

聖公會林護紀念中學 1（經覆核）

新界鄉議局元朗區中學 1 （經覆核）

2021年：7名

拔萃女書院：２

保良局董玉娣中學：１

嘉諾撒聖瑪利書院：１

聖士提反女子中學：１

伊利沙伯中學：１

英華書院：１

2020年：7名

聖保羅男女中學：３

拔萃女書院：２

皇仁書院：１

香港華仁書院：１

2019年：12名

喇沙書院：３

拔萃女書院：２

觀塘瑪利諾書院：１

聖馬可中學：１

聖保羅書院：１

拔萃男書院：１

聖保羅男女中學：１

皇仁書院：１

香港培正中學：１

2018年：11名

聖保羅男女書院：４（１名經覆核）

拔萃女書院：２

喇沙書院：１

拔萃男書院：１

皇仁書院：１

德望學校：１

將軍澳官立中學：１（經覆核）

2017年：6名

聖保羅男女書院：２

皇仁書院：１

庇理羅士女子中學：１

民生書院：１

拔萃女書院：１

2016年：５名

拔萃女書院：２

聖保羅男女中學：１

皇仁書院：１

香港培正中學：１（經覆核）

2015年：12名

拔萃女書院：２（１名經覆核）

嘉諾撒聖瑪利書院：２

港大同學會書院：２

皇仁書院：２

英皇書院：１

藍田聖保祿中學：１

香港道教聯合會鄧顯紀念中學：１

順德聯誼總會梁銶琚中學：１

2014年：12名

聖保羅男女書院：３

聖保祿中學：２

華仁書院（九龍）：１

協恩中學：１

華英中學：１

嘉諾撒聖瑪利書院：１

皇仁書院：１

英皇書院：１

聖士提反書院：１

2013年：9名

皇仁書院：２

香港青年協會李兆基書院：１

真光女書院：１

中華基督教會協和書院：１

聖保羅男女中學：１

喇沙書院：１

德望學校：１

英華女學校：１

2012年：６名

皇仁書院：２

香港培正中學：１

聖言中學：１

嘉諾撒聖瑪利書院：１

保良局第一張永慶中學：１（經覆核）

相關新聞：

DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元

DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！惡劣天氣安排/事前準備/當日流程/必備物品/重要日期一覽（持續更新）

DSE放榜2026︱覆核成績Appeal懶人包 程序/費用/重要日期/改選注意事項一覽

DSE放榜2026｜專家詳解申請自資院校5大原則 哪些課程最受歡迎？

DSE放榜2026｜冇JUPAS offer點算好？專家列3大處境及應對 選科需掌握2大元素

DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁男狀元患先天眼疾 視力餘不足一成無礙取佳