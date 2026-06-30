香港國際航空學院舉辦「2026 航空體驗營」系列活動 啟發青少年探索航空夢 即日起接受報名

暑假將至，如何讓青少年度過一個充實而有意義的假期，同時為未來發展鋪路？香港國際航空學院（航空學院）今年夏天再度推出大受歡迎的「2026 航空體驗營」系列活動，誠邀對航空業充滿熱誠與好奇、抱有航空夢想的青少年，一起走進機場，探尋航空世界的無限可能。今年課程規模更勝往年，共設十個主題，涵蓋航空業的多元面向。從適合11至13歲青少年的「航空探索夏日營」，到專為14歲或以上人士設計的進階課程，包括「航空交通管制夏日營」、「飛機工程夏日營」、「機場夜間探索營」及「航空飛行夏日營」等；學院更特別為17歲或以上對飛行有濃厚興趣的人士開設「進階航空飛行課程」，進一步提升飛行相關知識與技能。此外，今個夏天學院全新推出三個體驗營——「航空安全與保安夏日營」、「無人機夏日營」及「飛機維修體驗 — 暑期工作坊」，參加者可根據年齡及興趣自由選擇。

2026 航空體驗營

課程內容緊貼行業實務，不僅講授香港航空業概況、安全管理及持份者職責等基礎知識，更安排學員親身走訪飛行區、維修庫及保安設施，透過真實個案研習及相關活動，建立對航空專業的立體認知。香港國際機場作為全球最繁忙的航空樞紐之一，其高效運作有賴機場營運上各個部門之間的互相協作；學員透過實地考察、客運大樓參觀、互動遊戲及課堂學習，輕鬆了解機場的日常運作，並近距離觀察各個前線及後勤崗位的工作日常，為未來升學及投身航空工程、飛行或機場管理等多個專業路向作好準備。

機會難得，名額有限，立即參加香港國際航空學院的航空體驗營，親身體驗航空業的精彩與挑戰，為未來加入航空業邁出第一步！如欲了解各項課程的詳細介紹、報名日期及費用，請瀏覽學院官方網站：>>按此<<



延伸閱讀：暑期活動2026︱「離地」新體驗 航空課程 助中小學生圓飛行夢

2026 航空體驗營課程詳情如下：

1. 航空探索夏日營 (2 天)

對象：11至13歲對航空業有興趣的青少年

費用：$2600（費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期兩天，透過實地參觀及互動遊戲，讓學員認識香港國際機場的日常運作及各個崗位

2. 航空交通管制夏日營 (2 天)

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$2100 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期兩天，透過互動活動和航空交通管制模擬示範向學員簡介航空交通管理的概念以及機師和航空交通管制員之間的溝通模式。

3. 飛機工程夏日營 (3 天)

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$2900 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期三天，透過飛機工程理論課程、相關活動，以及對香港國際機場飛行區和維修區的實地考察，啟發學員對飛機工程的興趣。

4. 機場夜間探索營（2 天）

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$2100（費用包括輕便膳食乙份）

本夏日營為期兩天，透過理論課堂及晚間實地考察，學習有關夜間機場與飛行區運作，及機場緊急事故應變措施，從而啟發學員對航空業的興趣。

5. 航空繽 FUN 夏日營 (3 天)

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$2900 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期三天，透過實地考察，參觀業界設施及活動，讓參加者將全面了解航空的基本知識及機場營運上相關部門之間的協作

6. 航空飛行夏日營 (3 天)

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$3400 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期三天，透過教授飛行原理、實地參觀以及飛行模擬器體驗，啟發學員對飛行的興趣

7. 航空安全與保安夏日營(2 天) - 全新

對象:14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$2100 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期兩天，透過安排學員實地考察機場保安設施並進行相關示範，加深學員對航空保安及安全管理之認識，同時讓學員了解香港國際機場各部門如何協同運作，以確保旅客安全。

課程內容: 香港航空業的概況, 介紹航空保安及安全管理, 了解香港國際機場不同持份者的職責

8. 無人機夏日營(2 天) - 全新

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$2100 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期兩天，透過教授無人機基礎結構和操作原理及撰寫程式編程任務，加深學員對無人機的認識及了解。

課程內容: 介紹無人機的基礎結構與運作原理, 進行與無人機操作及控制相關的程式編寫任務

9. 飛機維修體驗 — 暑期工作坊 (5 天) - 全新

對象：14歲或以上對航空業有興趣人士

費用：$3000（費用包括輕便午餐乙份）

飛機維修體驗—暑期工作坊旨在透過有系統、沉浸式及實踐的學習體驗，啟發學生對航空工程的興趣，並建立飛機維修的基礎認識。

10. 進階航空飛行課程（3天）

對象：17歲或以上對飛行有興趣人士

費用：$4700 （費用包括輕便午餐乙份）

本夏日營為期三天，透過教授飛行路線計劃、環機檢視及個案研習，提升學員飛行相關的知識

延伸閱讀：暑期活動2026｜放下電子屏幕上山下海 4大夏令營鍛鍊孩子解難及自理

航空營運文憑*

除夏日營外，香港國際航空學院亦為有志投身航空業的人士提供系統化的職業進修路徑。其中《航空營運文憑》課程專為DSE畢業生及航空業入門者設計，採用「1+12」的課程架構。學員先完成1個月的課堂學習，內容包括理論授課、業界人士分享及實地參觀，以建立對航空業的基礎認知。其後學院將為學員安排面試及配對工作實習，成功獲取錄者將展開12個月的帶薪實習，實現理論與實踐並行的職業培訓模式。學員在實習期間不僅能累積真實工作經驗及獲取穩定收入，同時能持續增進專業知識，提升行業競爭力。



實習崗位涵蓋前線及後勤多個範疇，包括：

前線實務： 飛機工程｜航空貨運｜客服及地勤服務｜停機坪及飛行運作

後勤支援： 航空配餐｜航空保安｜航空發展

學員完成課程及實習後，可獲頒授相當於資歷架構第三級資歷水平的證書，並可銜接《航空管理專業文憑》兼讀課程，向更高專業資歷（相當於資歷架構第四級）邁進。此外，學院設有完整的升學階梯，DSE畢業生由《航空營運文憑》起步，約5年內可取得學士學位，同時累積豐富的實戰經驗，為長遠事業發展奠定清晰方向。

課程將於8月24日開課，現已接受報名，歡迎有興趣的人士盡早申請。

*請清楚例明以下備註：

⦁ 申請人需接受入學面試，申請人若持有其他資格，將按個別情況考慮。

⦁ 學員最後的實習崗位取決於僱主對學員的評核以及學員與僱主的雙方共識。

⦁ 本課程為「擴展的免入息審查貸款計劃」合資格課程。

⦁ 《航空營運文憑》為資歷架構第三級課程，資歷名冊登記號碼：20/000009/L3；資歷名冊登記有效日期：12/12/2019 – 31/07/2030。

⦁ 課程已獲得「海運及空運人才培訓基金」旗下的「航空營運培訓獎勵計劃」資助，詳情請參閱學院網頁。

⦁ 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

