鐵拳教育｜嶺大同學會校長吳曉靈：盼社會多體諒前線教師 分享改善家校關係貼士

近來大熱的Netflix韓劇《鐵拳教育》，以韓國教育體系為背景，揭示了體制下不同的教育問題。香港觀眾大多從學生與家長的角度出發，但作為教育工作者，又有甚麼觀後感和啟示？位於深水埗區的直資小學——嶺南大學香港同學會小學校長吳曉靈，原來就是該劇的忠粉，她對第5集印象最深刻，看畢深感無奈且有共鳴。「盼社會多體諒前線教師。」

憂無理投訴撲熄教學火

從事教育工作逾20年的吳曉靈，既是小學校長，也是三孩之母，因此觀看《鐵拳教育》時格外感同身受。「最印象深刻是第5集（講述小學教師被家長滋擾），我看後即時轉發給教育局分區人員，希望他們能看看。」這集內容令她深感無奈，「現今部分家長濫用了投訴機制，因投訴對他們來說可謂『零成本』；但學校卻要向教育局作文字回覆或解釋，這絕對需要時間和行政成本，是一件很悲哀的事。」

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投身教育界多年，吳曉靈不諱言也曾被家長投訴。她憶述在轉任嶺小初期，曾有家長不理解學校的行政安排，在取消六年級的海外畢業旅行事件上，向教育局投訴她本人。「當時中標的旅行社，因疫情後匯率升高，要求提升價錢。那時校長請校監及家長校董一起開會決議，最終決定為保障家長和學生，取消海外畢業旅行。學校出通告通知家長後，家長則投訴去教育局，這只能說家長理解不透徹，雖然有些家長認為貴都可以接受，但不是所有家長的立場都一樣。」

吳曉靈強調，正因自己有類似經歷，當前線教師遇到家長無理投訴時，她十分理解並明白老師的苦況。「我經常提醒同事，做合情合理合法的事就可以，所以遇到不合理的事，我總是想保護他們，因為有時候前線老師其實很無助。我擔心一些無謂投訴，會慢慢撲熄教師對教育的那團火。」因此，當遇到教師被投訴時，吳曉靈亦會避免老師與家長直接交涉，而是由她和學校管理層親自代表前線教師與家長會面。

冀增加透明感與家長同行

雖然早期曾遇家長投訴，但現時該校的家校關係已大為改善。「自2021年9月起，我開始擔任副校長並接手管理學校的社交平台。我會每日發布帖文或進行直播，讓家長更了解子女在校內的生活，提高透明度。」此外，吳曉靈亦大力推動家長義工，「以運動會為例，約有200個家庭出席，當中家長義工人數就多達140人。」她希望家長透過擔任義工，能更了解學生的真實情況。

在每學年的9月至11月期間，吳曉靈更會舉辦多達50場「家長茶聚」，每次約見3至4位家長，分享學校理念、未來方向並諮詢意見。「以校長的身份與家長直接溝通，能建立家長對學校的信心，增加家校親密感，同時提升學校施政的透明度。」

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來源網址 : 韓劇-鐵拳教育-爆紅專家拆解不打不成器的迷思-體罰言語羞辱會致腦損傷 | 星島頭條

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在吳曉靈眼中，家長與學校應是「同行者」的關係。面對前線教師的沉重壓力，她又會如何處理？「曾有新任老師受情緒困擾，我最終將她調離前線，轉責部分行政工作；亦試過有資深老師因面對家長無理要求，猶如成了『家長助理』，最後壓力『爆煲』，在校園落淚。」面對前線老師的辛酸，吳曉靈除多加溝通，亦曾尋求教育局協助。此外，學校主動舉辦靜觀、身心放鬆、打保齡球等團隊活動，甚至安排教職員一同到澳門、佛山團及探訪姐妹學校。「離開校園後，我與他們就是同伴，不是同事，彼此的感情亦會更緊密。」

「今天社會大眾多從學生或家長的角度思考，卻往往忽略了老師。其實老師都是人，也有情緒。」吳曉靈直言，「《鐵拳教育》彷彿站在了老師的立場，幫我們出了一口氣，因為教育工作者有時真的會感到『無力』。這套劇集並非提倡用拳頭來解決問題，而是引領大眾探究並改善整個教育制度，就像《聊齋》的故事，社會百姓在覺得秩序和常規被打破而無法前行之際，期望有神仙維持秩序。」不過，她堅信在學校奉行「愛的教育」，仍可以與教師、家長及學生共同成長，期望社會不斷進步。

記者：蘇麗珊

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