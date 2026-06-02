暑期活動2026︱化身動物保育員及獸醫助護 中學生累積實戰經驗 為報讀獸醫課程鋪路

不少同學喜歡小動物，有沒有想過趁着暑假體驗照顧動物的日常工作？目前本港有機構提供相關的實習或義工計劃，例如嘉道理農場暨植物園的「動物保育部義工」計劃，以及非牟利獸醫服務協會（NPV）的「動物醫院實習及動物福利工作研習」，均適合16歲或以上人士參與。有興趣的中學生不僅能從中學習專業的動物護理知識，更能累積寶貴的實戰經驗；對於日後有意報讀動物護理高級文憑，甚至城大獸醫學學士課程的同學來說，這些實習時數更是提升面試競爭力的重要條件。

嘉道理農場暨植物園：動物保育部義工

嘉道理農場暨植物園一直透過多元化活動推動環境教育，16歲或以上的學生可趁暑假申請成為「動物保育部義工」，申請人可按個人興趣，從「野生動物拯救及復康」、「動物教育展覽」以及「獸醫院」三個部門中選擇服務範疇。以獸醫院為例，入選的申請人有機會協助或從旁觀察拍攝Ｘ光片、麻醉和手術等臨床程序；協助進行藥物治療及日常護理；以及參與樣本採集及化驗室工作，深入了解獸醫團隊的運作。

申請要求及詳情：

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NPV 非牟利獸醫服務協會：動物醫院實習及動物福利工作研習

於2005年創立的全港首間非牟利獸醫診所 NPV，特別為對動物護理有熱誠，或有志成為獸醫及獸醫護士的人士設立實習計劃。學員可根據未來發展方向，選擇「動物醫療」或「動物福利」作為實習重點。申請人於報名時需列明申請原因、相關經歷及目標實習時數。由於城大的獸醫課程極度看重申請人的動物處理經驗，有意報讀該科的學生，不妨爭取累積70小時或以上的實習時數，以展現決心。

海洋公園：兼職動物護理員及教育項目

除了非牟利機構，大型主題公園亦是吸收經驗的好地方。海洋公園不時會招募兼職職位，例如兼職動物護理員或展區導賞員。這些職位能讓申請人一嘗近距離接觸及照顧不同動物的滋味，同時學習主題公園的飼養標準及保育知識。

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私人獸醫診所：兼職獸醫助護

坊間不少私人獸醫診所，不時會招聘兼職獸醫助護或診所助理。這些職位通常負責接待、協助安撫動物等基礎工作。對獸醫行業有興趣的同學，可在招聘網站申請該職位。若擔任助護工作，同學可體驗獸醫診所的運作，且近距離觀察獸醫及護士的日常工作，有助他們及早評估自己是否適合投身這行業，為未來的生涯規劃作最真實的參考。

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