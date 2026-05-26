神舟二十三號︱做太空人師弟妹！黎家盈母校何傳耀中學 招收中二至中四插班生

近日全城熱話，莫過於香港首位太空人黎家盈以「載荷專家」身份執行任務，並於過去的周日（5月24日）晚，隨神舟二十三號載人飛船成功升空。其母校荃灣公立何傳耀紀念中學日前亦在校網發表賀文。這所位於荃灣區的地區名校，是全開英文班的中學，向來受不少家長歡迎；除黎家盈外，該校歷年來亦培育過不同界別的傑出校友，如著名天文學家陳志均、2019年獲「十大傑青」的輪椅羽毛球運動員陳浩源等。最近，該校正接受中二至中四插班申請，有意成為黎家盈師弟妹的同學不容錯過。

培育不少傑出校友

香港首位太空人黎家盈於本地土生土長，中學時代就讀荃灣公立何傳耀紀念中學，其後升讀香港大學計算機學系，其後完成學士、哲學碩士及博士學位，好學不倦。其中學母校更曾於2000年誕生10A會考狀元，學術氣氛濃厚。除了黎家盈，其他知名校友還包括香港首位參與拍攝黑洞照片的天文學家、現任美國亞利桑那大學副教授陳志均；2019年香港十大傑出青年、輪椅羽毛球運動員陳浩源；以及城大電子工程學系副教授布禮文等。

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荃灣公立何傳耀紀念中學於1977年創校，屬荃灣區資助學校，主要以英語為教學語言。為提升學生的英語運用能力，該校每周均舉辦英語廣播及英語日等活動，鼓勵師生以英語溝通。校內更設有「跨學科課程英語組」，讓學生在各學科的課程中有效運用英語作為學習媒介；不同科組亦會提供英語教材及支援，透過內容為本的學科，發展學生的語文技能。

除了語文發展，該校亦十分重視STEAM課程。中一及中二學生透過STEAM課堂，能強化在科學、科技及數學等教學領域，以至跨學習領域的綜合與應用知識能力。同時，初中電腦科課程亦加入了編程及人工智能（AI）元素，讓同學緊貼日新月異的科技發展。近年，該校學生在STEAM範疇的比賽中屢創佳績。例如在「Aerosim全港校際航空比賽 2025」中，便勇奪「傑出影片展示獎」季軍。參賽的中五及中六學生需要設計一架小型模型飛機、準備飛行計劃，並應用STEM知識，過程中更考驗學生的模擬飛行技巧，有效提升他們對航空科技的了解與興趣。

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校方早前於網頁公告，現正接受中二至中四插班申請，家長可親身遞交或以郵寄方式報名。合適的申請者將獲郵寄通知，獲安排參加中文、英文及數學三科筆試；通過筆試者，將獲邀與家長或監護人一同進行英語及粵語面試。

荃灣公立何傳耀紀念中學招收插班生資料

年級：中二至中四

申請日期：即日至5月31日

申請所需文件：

1. 填妥之申請表

2. 彩色近照乙張

3. 香港身份證或出生證明書副本

4. 最近三年成績報告表影印本

5. 其他學術成就或課外活動證明文件副本（如有）

6. 報名費：$50（現金或櫃位賬單繳費服務收據）

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