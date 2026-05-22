暑期活動｜中學生醫院義工計劃 體驗前線醫務工作 附報名詳情

近日，不少應屆DSE（中學文憑試）考生及中學生均在社交平台發問：暑假有何搞作？除了報讀暑期班或參加遊學團外，同學不妨善用餘暇參與醫院義工服務，在幫助有需要病人的同時，更能實地體驗前線醫護的日常工作。目前，本港多間公立醫院，包括瑪麗醫院、東華醫院、東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院及基督教聯合醫院等，均推出暑期醫院義工計劃，適合15或16歲以上的青少年參加，讓同學度過一個充實且有意義的暑假。

港島西聯網 成為健康大使

由香港島醫院聯網（港島西）病人資源中心舉辦的「暑期義工大學堂2026」，計劃旨在培訓青少年成為「健康大使」，透過參與義工服務探索生命、擴闊視野並回饋社會。該計劃適合年滿15歲、正就讀中四或以上的中學生參加；參加者可選擇於葛量洪醫院、瑪麗醫院、東華醫院，或大口環根德公爵夫人兒童醫院提供義工服務。整個計劃的活動、訓練及服務均以團隊合作模式進行，期望藉此加強參加者的人際溝通與解難技巧，培養積極的人生觀，並增加對健康議題的關注，從而向社區推廣健康教育。

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暑期義工大學堂2026

申請日期：即日至6月3日

對象：年滿15歲，正就讀中四或以上的中學生

活動日期：7月17日至8月14日

活動內容：健康大使訓練、服務支援、活動籌備、醫院導覽等

服務地點選擇：葛量洪醫院或瑪麗醫院或東華醫院，以及大口環根德公爵夫人兒童醫院等

注意事項：申請者需進行面試；成功獲錄取者須連續服務4星期（每星期最少參與3節），並必須出席7月17日的開學禮暨訓練工作坊及8月14日的畢業禮

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查詢電話：2255 4343

東區尤德夫人那打素醫院 擔任接待大使

由東區尤德夫人那打素醫院社區及病人資源部——那打素義工服務統籌中心舉辦的「暑期義工服務計劃2026」，同樣招募年滿15歲的全日制學生參加。義工服務範圍包括於醫院大堂及專科門診擔任接待大使、協助推廣「HA Go」手機應用程式及器官捐贈，以及協助病房活動等。計劃分為兩個服務階段：第一階段為7月14日至24日，第二階段為7月28日至8月7日（參加者可二選一）。中心期望學生能透過於不同範疇服務病人，切實體會及了解病者所需；同時加深對醫護服務的認識，並從中學習待人接物的技巧及義工精神。

暑期義工服務計劃 2026

申請日期：即日至5月31日

對象：年滿 15 歲的全日制學生

活動日期：【第一階段】7月14日至24日 或 【第二階段】7月28日至8月7日（二選一）

活動內容：於醫院大堂、專科門診、家庭醫學門診及臨床部門等擔任接待大使；推廣「HA Go」應用程式及器官捐贈；協助病人活動及個別部門文書支援等

服務地點：東區尤德夫人那打素醫院

注意事項：申請者必須出席面試，獲選後須參加3節義工訓練及畢業禮，並於整個服務時段內累積不少於50小時服務時數

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查詢電話：2595 6863

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服務將軍澳區 體驗病人諮詢

另由將軍澳醫院健康資源中心、香港青年協會賽馬會將軍澳青年空間及茵怡青年空間共同主辦的「暑期醫院義工體驗計劃2026」，分為A、B兩組（二選一），義工將獲派往將軍澳醫院或將軍澳及西貢區家庭醫學診所，體驗文書處理、後勤支援、服務推廣、病人諮詢、病房關懷探訪、部門參觀及活動策劃等多工作。該計劃專為年滿16至22歲的青少年而設。計劃鼓勵青年人善用餘暇，透過前線體驗認識醫院不同部門的運作及工作範圍，並學習策劃社區服務。

暑期醫院義工體驗計劃 2026

申請日期：【A組】即日至5月29日；【B組】即日至6月18日

對象：年滿 16 至 22 歲的青少年

活動日期：【A組】6月22日至7月9日（7月1日除外）；【B組】7月21日至8月6日

活動內容：文書及後勤支援、服務推廣、病人諮詢、病房關懷探訪、部門參觀、活動策劃及社區服務等

服務地點：將軍澳醫院，或將軍澳及西貢區家庭醫學診所

注意事項： 每組名額16人；參加者必須出席義工訓練、服務籌備會議、社區服務日綵排、社區服務日及檢討會

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查詢：2208 1259

基督教聯合醫院 學習醫院行政

由香港紅十字會青年發展服務與基督教聯合醫院等團體合辦的「暑期醫院學生體驗計劃2026」，適合年滿15歲或以上、就讀中四至中六的青年會員參加。參加者可涉獵醫院行政、支援服務及專職醫療等範疇，並於各部門病房協助一般辦公室事務及簡單護理工作。此外，參加者亦有機會參與醫院舉辦的各類醫療講座、工作分享會及參觀各部門。計劃於7月27日至8月14日期間進行，參加者達8成出席率，均可獲發醫院義工服務證書。

暑期醫院學生體驗計劃 2026

申請日期：即日至6月6日

對象：年滿 15 歲或以上、就讀中四至中六的青年會員

活動日期：7月27日至8月14日

活動內容：體驗病房與不同醫療部門工作（包括支援、行政及簡單護理協助），並參與醫療相關講座、部門參觀及工作分享會等

服務地點：基督教聯合醫院

注意事項：名額5人；申請者必須參與6月13日的面試，並須達8成出席率，方可獲發醫院義工服務證書

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查詢電話：2772 0900

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