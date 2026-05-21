IT狗2.0｜凌文龍母校 沐恩中學推跨科及藝術課程 附插班申請資訊

人氣劇集《IT狗2.0》早前雖已圓滿落幕，但大結局的討論熱度依然不減。劇中飾演男主角「葉念信」的凌文龍，其演藝夢想原來早於中四便開始萌芽，他更曾在訪問中特別感謝母校——南亞路德會沐恩中學。該校為大埔區內知名的英文中學，近日正接受中二至中四級的插班生申請，有意為子女報讀的家長不容錯過。

凌文龍於中學萌演藝夢

在《IT狗》系列中，凌文龍的演技備受讚賞，他亦曾憑電影《黃金花》勇奪第37屆香港電影金像獎「最佳新演員」，並憑《IT狗》榮獲第27屆釜山國際電影節亞洲內容大獎的「最佳新星大獎」。身為80後的他，中學時期就讀於大埔的南亞路德會沐恩中學，畢業後隨即考入香港演藝學院修讀戲劇藝術（榮譽）學士，其後正式踏上演藝路，成為香港話劇團全職演員。

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凌文龍的演藝種子萌芽之地並非演藝學院，而是其母校沐恩中學。他曾接受該校校訊訪問，憶述中四時偶然看見同學在禮堂舞台排舞，深感興趣。「當時朋友告訴我，舞蹈組會跟劇社（校內劇團）合作排演歌舞劇《由無到有》，並鼓勵我參與遴選。」最終，當年劇社的導師陳永傑給予他寶貴機會，讓這位劇場「初哥」擔綱男主角，從此激發了他的演藝潛能，找到屬於自己的路。「回想起來，十分感謝陳老師這位伯樂的知遇之恩。他給予學生很多機會及極大自由度，非常着重我們的自發性及團隊合作精神。」因此，凌文龍首次踏上台板的珍貴回憶，正是中學時代的《由無到有》。

其母校南亞路德會沐恩中學創辦於1983年，是一所資助男女校。該校積極發展多元化校本課程，注重培養學生「學會學習」的能力。初中階段，學校開設「綜合科技」科以深化STEM學習；同時設有「跨科語文」課程，幫助學生在不同學科中掌握知識結構，建立思維組織及語文能力。此外，初中的「跨科專題研習技巧」課程整合了中國歷史、歷史、地理、公民與社會發展及經濟等科目，旨在培養學生的探究精神。高中階段則設有「藝術發展」科，為學生提供正規藝術課堂，涵蓋多個藝術範疇，提升其藝術視野與欣賞批判能力。

沐恩中學人才輩出，除了凌文龍，知名校友還包括歌手林欣彤、《100毛》創辦人姚家豪（阿Bu），以及投身教育界的青年會書院校長劉國良等。

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6月中旬舉行入學筆試

家長如欲為子女申請入讀該校中二至中四級，需把握現時的報名機會。申請人可由即日起至5月29日（星期五），於學校辦公時間親臨遞交，或將申請表格郵寄至該校。校方將於6月10日或之前以電郵發出入學筆試通知，筆試定於6月18日舉行。通過筆試者，將獲安排於6月下旬進行英語及廣東話面試，詳情同樣以電郵通知。

南亞路德會沐恩中學中二至中四插班資料

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